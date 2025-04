Autoarticolato esce di strada sulla provinciale a Gemonio, vigili del fuoco in azione

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 14 aprile, nel comune di Gemonio. Intorno alle 8.30, un autoarticolato ha perso il controllo lungo la Strada Provinciale 1 – che fa da confine con il territorio di Caravate – ed è uscito di carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre di soccorso sono subito giunte sul posto per mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante, al fine di evitare ulteriori pericoli per la circolazione stradale. Fortunatamente, l’autista del mezzo ha riportato solo ferite lievi ed è stato assistito sul posto dove sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gemonio che si è attivato per contattare l’azienda specializzata per questi casi.

Le operazioni di recupero del veicolo e di ripristino della viabilità sono tuttora in corso. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. (aggiornato alle ore 11).