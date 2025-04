Bambini in bici, nonni all’ombra: il Bike Park di Casciago riapre per tutta la comunità

Riaperto il Bike Park di via Vasche a Casciago, uno spazio pensato per i più piccoli, dove divertimento ed educazione si incontrano in sicurezza.

«Dopo il grande successo registrato lo scorso anno e l’ottima partecipazione da parte delle famiglie, abbiamo voluto rinnovare questo impegno per offrire ai bambini un luogo dove pedalare in libertà e iniziare a familiarizzare con le regole della strada – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. A partire dal mese di maggio, il Bike Park ospiterà anche nuove attività di educazione stradale in collaborazione con le scuole del territorio, per insegnare ai nostri piccoli cittadini le basi del rispetto e della sicurezza stradale, in modo ludico e coinvolgente».

Piacevole novità di quest’anno è la realizzazione di una zona d’ombra attrezzata, pensata per i genitori, i nonni e tutti coloro che desiderano assistere alle attività dei più piccoli in un ambiente comodo e accogliente, ideale anche per trascorrere del tempo in compagnia.

«Un sentito ringraziamento va alla Polizia Locale di Casciago per il prezioso supporto e ai volontari che ci aiutano ogni giorno a mantenere il parco ordinato e accogliente», chiosa Reto.