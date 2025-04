Bocce: campionato promozione terza categoria, cala il sipario

La passerella finale del primo girone del campionato a squadre di terza categoria era destinata, per la compagine di Brezzo di Bedero, all’incontro con la Bocciofila Larios, appollaiata con aria grintosa sul secondo gradino della classifica e seriamente intenzionata a strapazzare i locali covando la speranza che nell’altra partita, ad Agrate Conturbia, Nisciolano compisse l’impresa di sconfiggere i piemontesi; sarebbe stato il classico sorpasso all’ultima giornata. Per i bianchi della Bederese, relegati all’ultimo posto del girone con tutte sconfitte, poteva esistere solo l’orgoglio di battersi con convinzione per rendere difficile la scalata alla vetta dei lariani, sebbene serpeggiasse, come il solito, la percezione del fato, quale potere misterioso e ineluttabile di una china orientata alla sciagura.

L’individuale confermava senza scampo le previsioni: Pensotti contro il locale Guidoni partiva deciso, non lo lasciava nemmeno respirare e sbrigava la pratica con un dirompente 8-0. Immediato cambio, Segrada al posto di Guidoni: risultato? Quasi identico, netto 8-1 per il rosso-blu che dimostrava un’incredibile fretta di concludere. Larios 2, Bederese 0. La terna, tuttavia, sembrava non condividere l’impostazione dettata dall’individuale, Corbellini/Tartaglia/Tognetti sostenevano un’aspra battaglia, Corbellini accostava con encomiabile costanza in modo preciso, costringendo gli avversari a continue bocciate, non sempre concluse in modo positivo, Tartaglia pareva uscito dal consueto letargo e riusciva a mettere alcuni punti degni della sua fama, assecondato da un Tognetti molto continuo nel colpire le bocce fastidiose poste sul cammino. Quindi successo dei locali e punteggio parzialmente assestato sul 2-1.

La seconda partita manteneva all’inizio le premesse della prima, lenti passetti in avanti, pur con molti sprechi, fino al 3-0 iniziale, poi i tre venivano colpiti dai consueti assalti di marmottismo invernale, si facevano rimontare velocemente, prima 3-3, poi 3-6, un ultimo breve sussulto fino all’inevitabile sconfitta per 8-4. Al riposo 3-1 per gli ospiti. Potevano le coppie sovvertire le avvisaglie del destino perverso? Sembrava proprio di sì. Da una parte Distefano/Tognetti veleggiavano con un robusto vento a favore, dall’altra Meoni/Segrada lottavano con tenacia contro Molteni/Pensotti che avevano la ferma intenzione di sbrigarsi nella pratica e sembravano fortemente irritati dall’atteggiamento irrispettoso dei bederesi, ma non ne venivano rapidamente a capo. Poi Distefano/Tognetti in una sola mano trovavano il bandolo della matassa gettando dalla finestra quello che avevano costruito con abilità in precedenza, regalando quattro punti agli avversari, e sull’altro campo si poteva pensare di non elargire? Sarebbe stato scortese, altro pacco dono all’ultima mano e giochi terminati. Sipario finalmente calato, non strappato come nel celebre film di Alfred Hithcock con Paul Newman e Julie Andrews, ma quasi, il girone va in archivio con il successo di Conturbia che sembra aver vinto con Nisciolano – il risultato ufficiale non è pervenuto, ma i soliti bene informati confermano -, mentre per la Bederese valgano le parole di Maria Grazia Distefano: “Ci riproveremo il prossimo anno e faremo molto, molto meglio!”

(Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

05 aprile – Campionato italiano Serie A – 11a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 29 – Montegrillo 20 – Brescia, Vigasio 17 – Flaminio 15 – Kennedy 14 – Mosciano 13 –

Boville, Giorgione3Villese 12 – Cofer Marche 4.

05 aprile – Campionato italiano Serie A2 – 11a giornata

Possaccio (VCO) – ASD Arredamenti – rinviata

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO)*, Mister Energy (SA) 22 – Fontespina (MC) 18 – Città di Nola (NA), Fossombrone

17 – ASD Arredamenti (BG)* 14 – Roseto (TE) 13.

*una partita in meno

05 aprile – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 10a giornata

Conturbia (NO) – Nisciolano (CO) non pervenuto

Bederese (VA) – Larios (CO) 1-7

Riposa Manerese (CO)

Classifica

Conturbia 21 – Larios 19 – Nisciolano 13 – Manerese 6 – Bederese 0

03 aprile – Cuviese – finale regionale serale individuale ABCD

1) Turuani – Possaccio (VCO)

2) Barilani – Cuviese (VA)

04 aprile – Casciago – finale regionale serale coppia ABCD

1) Andreani/Signorini – Possaccio (VCO)

2) D’Andrea/Nunziata – Malvestiti (MI)

07 aprile – Ternatese – prosegue regionale serale individuale ABCD

14 aprile – Monvallese – finale regionale serale coppia BCD