Bodio Lomnago celebra l’80° anniversario della Liberazione con una cerimonia il 25 aprile

“Quest’anno ricorre un anniversario di straordinaria importanza per il nostro Paese: l’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia. Si tratta di un momento storico che invita tutti noi a riflettere e a onorare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia”, così il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli ha annunciato le celebrazioni per il 25 aprile.

La commemorazione del 25 aprile prevede alle ore 10:00 con una Santa Messa nella chiesa di San Giorgio. Successivamente, si terrà il corteo che culminerà con la deposizione della corona al cippo dei partigiani Giuseppe Brusa e Bartolomeo Baj.

“Uniamoci insieme per ricordare, per non dimenticare, e per trasmettere alle future generazioni l’importanza di questa storica ricorrenza. Vi aspettiamo il 25 aprile per celebrare insieme questo giorno di libertà e di speranza”.