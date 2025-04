Campi estivi: idee per un’estate su misura

L’anno scolastico è (quasi) agli sgoccioli e, come ogni primavera, arriva quella fatidica domanda: e adesso, che si fa d’estate?

È cresciuto, certo… ma non abbastanza da restare a casa da solo (o da sola) per tre mesi interi.

Il copione si ripete: genitori al lavoro, figli in vacanza “per un’eternità”. Serve un piano, una buona idea, una soluzione che metta tutti d’accordo.

Oratorio o campo estivo? Oggi le possibilità sono tantissime, basta capire cosa fa al caso della propria famiglia.

Gli oratori estivi sono pratici, economici, vicini a casa: un classico che non delude. Ma se volete qualcosa in più — sport, avventura, lingue straniere o nuove esperienze — allora i campi estivi sono la risposta.

Anche nella nostra provincia le opportunità non mancano: tra proposte soft e programmi super intensivi, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche.

Per facilitarvi la scelta, abbiamo deciso di raccogliere alcune delle proposte più interessanti. Date un’occhiata e lasciatevi ispirare: troverete sicuramente il posto giusto e le persone giuste a cui affidare vostro figlio per un’estate piena, felice e… anche un po’ educativa. In attesa di settembre e del suono della prima campanella.

I campi estivi che hanno aderito allo speciale

(elenco in aggiornamento)