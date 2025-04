Candiani: “A Varese serve nuova struttura penitenziaria”

A margine della visita del sottosegretario Ostellari al carcere di Varese, il deputato Stefano Candiani ha commentato lo stato di salute della struttura: «Oggi, insieme al sottosegretario Ostellari, abbiamo visitato il tribunale di Busto Arsizio e quello di Varese, individuando soluzioni utili di collaborazione con il territorio per superare il problema annoso di carenza di personale. Durante la visita al carcere di Varese, abbiamo apprezzato la visione del sottosegretario, che ha sottolineato assieme all’evidente necessità di interventi di manutenzione ordinaria, la necessità di pensare alla costruzione di una nuova casa circondariale».

«Per questo motivo, condivido la necessità di fissare nei prossimi giorni un incontro con il commissario per l’emergenza carceraria e i rappresentanti politici del territorio per avanzare una proposta chiara e lungimirante, che superi le soluzioni tampone degli ultimi anni e offra una prospettiva duratura. Solo così potremo affrontare con serietà e determinazione le criticità attuali, evitando di ritrovarci in futuro nelle stesse condizioni di emergenza», ha concluso il deputato varesino della Lega Stefano Candiani.