Capannone in fiamme a Intra, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, a Intra di Verbania, coinvolgendo un capannone situato in via Brigata Battisti. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 18:30 e sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Il fuoco minaccia anche alcune strutture adiacenti, utilizzate come magazzini: per questo i vigili del fuoco stanno lavorando con l’obiettivo di contenere le fiamme ed evitare che si propaghino.

Sul posto operano una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, supportata da due autobotti e un’autoscala, utilizzata in particolare per l’intervento in quota sul tetto dei fabbricati. Presente anche un funzionario di servizio incaricato del coordinamento delle operazioni.

Al momento non si segnalano feriti.

Seguono aggiornamenti