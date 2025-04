“Casa Giovani”: all’oratorio di Malnate uno spazio per coltivare il futuro

Un luogo sicuro, per fare esperienze, cresce e confrontarsi con i coetanei. È nata con questo obiettivo “Casa Giovani”, il progetto dell’Oratorio di Malnate di riservare uno spazio a ragazze e ragazzi.

«”Casa Giovani” – spiega don Alessandro Sacchi – partì come desiderio nel 2019 ma il Covid rallentò il processo. Terminato quel periodo, dal 2021 è a disposizione dei giovani, dai 18 anni più, uno spazio che è lasciato a loro e che sentono come casa. Si tratta di un appartamento all’interno della struttura parrocchiale di Malnate che si presta a più funzioni: i ragazzi possono studiare, fare riunioni, fare le prove del coro giovani».

“Casa Giovani” è a disposizione di giorno ma anche per serate. «Ci sono circa 20 posti letto – prosegue don Alessandro -, questo aiuta i ragazzi a condividere momenti ma anche responsabilizzarli sulle dinamiche di una vera casa, comprese le pulizie e l’ordine. Nel corso degli anni abbiamo organizzato incontri anche di spessore con personaggi come l’ex ministra Marta Cartabia (foto in alto, ndr), l’austronauta Paolo Nespoli e la sorella di Chiara Corbella Petrillo, serva di Dio».