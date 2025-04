“Casciago d’Autore” ospita Alberto Introini: un viaggio tra i banchi di scuola con gli occhi del prof

Sabato 5 aprile alle ore 18.30, nella suggestiva cornice di Villa Castelbarco (Sala dei Papi) a Casciago, torna l’appuntamento con la rassegna “Casciago d’Autore”, promossa dal Comune di Casciago e giunta alla sua seconda edizione. Protagonista dell’incontro sarà Alberto Introini, insegnante e giornalista, con il suo libro Il prof tra i banchi – La scuola e gli adolescenti di oggi, pubblicato da Macchione Editore.

Il volume nasce dall’omonima rubrica pubblicata su VareseNews, seguitissima dai lettori per l’approccio diretto e sincero con cui l’autore ha saputo raccontare il mondo della scuola. Un racconto che, nel corso di un intero anno scolastico, ha stimolato riflessioni, acceso dibattiti e fatto emergere innumerevoli sfaccettature della quotidianità scolastica.

Classe 1977, docente di Italiano e Storia presso l’Istituto Elvetico di Lugano, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano dal 2004, Alberto Introini è giunto con questa pubblicazione al suo quinto libro. Il prof tra i banchi è un’opera che si muove tra riflessioni pedagogiche, esperienze personali e osservazioni di grande attualità, affrontando temi quali l’uso dei social network, l’impatto dell’intelligenza artificiale, le dinamiche delle valutazioni scolastiche, le gite, i colloqui con i genitori e il linguaggio degli adolescenti.

Un testo che mette al centro la relazione educativa, il delicato equilibrio tra insegnanti e studenti, il ruolo delle famiglie e la complessità del presente vissuto tra i banchi. L’autore, come suggerisce il titolo, sceglie di stare accanto ai suoi alunni – “tra i banchi” e non in cattedra – per comprenderne sogni, fragilità, pressioni e desideri.

L’incontro, a ingresso libero, sarà un’occasione di confronto aperto e appassionato sul mondo dell’educazione, dell’adolescenza e della scuola di oggi, rivolto a docenti, genitori, studenti e a chiunque abbia a cuore il futuro delle nuove generazioni.