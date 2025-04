Casciago si diverte: il 24 aprile una serata di giochi da tavolo aperta a tutti

Gli amanti dei giochi da tavolo hanno un appuntamento imperdibile: giovedì 24 aprile, la Sala dell’Orologio nella biblioteca di Casciago si trasformerà in un grande plancia per una serata all’insegna del divertimento, della strategia e della socialità.

L’evento, dal titolo “In Ludo Veritas”, è patrocinato dal Comune di Casciago ed è pensato per esperti, appassionati e curiosi. Dalle 20:30 fino a mezzanotte, sarà possibile partecipare a numerose partite, scoprire nuovi giochi, incontrare altri appassionati e, soprattutto, divertirsi.

La Sala dell’Orologio, situata in Largo De Gasperi 1, è pronta ad accogliere chiunque voglia mettersi in gioco. L’ingresso è libero e la partecipazione è gratuita, ma per ulteriori informazioni o iscriversi è possibile contattare: giacomo.baroni@comune.casciago.va.it