Casorate Sempione avrà ancora cinque sezioni alla scuola dell’infanzia

A Casorate Sempione, l’anno prossimo, ci saranno ancora cinque sezioni di scuola dell’infanzia: l’Ufficio Scolastico Territoriale ha accolto la richiesta della collettività della scuola, che lamentava l’impatto che avrebbe avuto la riduzione a sole quattro sezioni.

Torniamo a cinque sezioni» commenta Maria Elena Tarantino, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Toscanini che comprende la scuola dell’infanzia casoratese

«Il lavoro di squadra tra scuola e genitori è stato importante e ha portato alla soluzione desiderata, che permetterà di vivere bene e con serenità la scuola dell’infanzia il prossimo anno»

La mobilitazione era stata portata avanti dai genitori del paese ma anche la stessa dirigente aveva inoltrato formale reclamo alla decisione dell’Ust, richiamando anche la norma che consiglia di non superare i venti bambini per classe, in presenza di bambini con disabilità certificata (una condizione che non sarebbe stata garantita con sole quattro sezioni).

A cinque anni da quello spartiacque che è stata la pandemia, nel mezzo di una crisi demografica già avviata da due decenni, non sono più rari i casi di chiusure di sezioni. Un altro caso che ha fatto particolare rumore è stato quello della primaria Foscolo di Varese dove “salta” la prima elementare.