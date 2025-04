Castronno ripulisce il paese, volontari in azione contro l’abbandono rifiuti

Si è svolta venerdì 29 marzo a Castronno, in occasione della Giornata del Verde Pulito, un’importante iniziativa di raccolta rifiuti che ha coinvolto diversi punti del paese, tra cui aree boschive e zone periferiche. Un’operazione dal “bottino” purtroppo ricco: i volontari hanno infatti riempito numerosi sacchi con immondizia abbandonata e hanno recuperato anche diversi rifiuti ingombranti.

Tra i promotori e sostenitori dell’iniziativa, il Comune e l’associazione Il Bosco di Sumirago, che ha coordinato sul campo il lavoro dei volontari. Proprio il sindaco Giuseppe Gabri ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha partecipato: «Un grande ringraziamento all’Associazione Il Bosco di Sumirago per il lavoro straordinario svolto. Senza il lavoro dei volontari, che hanno dato il massimo per rendere possibile questo evento, non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie per contribuire a questa causa».