C’è l’impronta varesina nella prima storica vittoria dell’Unime nel campionato di baseball per ciechi

Lo aveva anticipato Francesco Volo: «A Messina ho trovato un progetto affascinante perché vedo un grande potenziale e penso si possa crescere e raccogliere delle soddisfazioni». E nel giro di poche settimane dalle parole si è arrivati ai fatti. L’Unime, la squadra dell’Università di Messina di baseball per ciechi, ha vinto sabato 12 aprile la sua prima partita nel campionato Aibxc. Allo stadio “Primo Nebiolo” la compagine siciliana ha superato con un netto 17-5 i Blind Fighters di Firenze. Un successo arrivato al settimo inning per “manifesta”, segno di una vittoria non solo storica ma anche convincente.

E due dei protagonisti di questa pagina storica sono varesini: Francesco Volo, ex coach di lungo corso dei Patrini e degli Hurricane, è un collaboratore dello staff tecnico, mentre in campo si è distinto con due home run e diverse valide Michelangelo Agnello, a sua volta ex della squadra del Cisv.

Una bella soddisfazione e una bella giornata di sport, ma quello dell’Unime è solo un primo passo di un lungo cammino.