C’è un progetto per il rinnovo della piscina di Moriggia a Gallarate

C’è un progetto giudicato valido, per rifare la piscina della Moriggia a Gallarate. Lo annuncia oggi il sindaco Andrea Cassani, aggiornando su una vicenda che è aperta da molti anni, il rinnovamento necessario della struttura natatoria.

Risale all’autunno scorso l’annuncio di un possibile partner privato nel rinnovo. E ora arriva un nuovo aggiornamento.

«Oggi c’è stato un incontro tra l’amministrazione e i rappresentati dell’ATI che da novembre scorso ha manifestato l’intenzione di presentare un project financing per il restyling dell’impianto natatorio della Moriggia. La fine della scorsa settimana è stata depositata la corposa documentazione che mancava e che è ora al vaglio tecnico degli uffici (finanziario e lavori pubblici)».

Al di là degli aspetti tecnici ora formalizzati, il sindaco Cassani dice che «il progetto ha già trovato un gradimento di massima da parte dei partiti di maggioranza e ora verrà rivalutato nella sua interezza».

«L’obiettivo sarebbe quello di seguire tutto l’iter per indire la gara aperta ovviamente a tutti e non esclusivamente a chi ha proposto il project. Se tutto procedesse secondo i piani si potrebbe iniziare con i lavori entro fine 2025».

Per Cassani «sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di questa legislatura dopo i tantissimi progetti in cantiere che cambieranno la storia di Gallarate: il Palazzetto, un polo scolastico, una nuova scuola, il recupero di Palazzo Minoletti, la cittadella dello sport, la riqualificazione della Biblioteca in piazza San Lorenzo e tanti altri interventi importanti».

Sono tutti progetti aperti di cui si è discusso, anche in occasione dell’approvazione del bilancio che riflette gli importanti impegni di spesa (l’investimento più consistente è su un’altra struttura sportiva, questa volta nuova, il palazzetto dello sport da 7 milioni di euro).