Celiachia e diabete: salute e prevenzione a Varese nel convegno in Sala Montanari

Sabato 5 aprile la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 a Varese ospiterà la conferenza “Celiachia e diabete: riconoscerle, trattarle e promuovere uno stile di vita salutare”: un invito alla popolazione di confronto e aggiornamento su tematiche di grande rilevanza per la salute pubblica.

L’evento rientra nel ciclo di incontri “ Parliamo di…”, frutto della sinergia tra EcoRun Varese, Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese) ODV, AIC (Associazione Italiana Celiachia) Lombardia e Centro Gulliver Varese come avvicinamento all’EcoRun del 10-11 maggio, sarà moderato dal giornalista Mattia Andriolo e dal Prof. Pietro Pitruzzello.

Alle 14.30 apriranno la conferenza i saluti istituzionali della Prof.ssa Maria Pierro, Rettrice Università degli Studi dell’Insubria, del Prof. Massimo Agosti, Professore Ordinario di Pediatria e Direttore Dipartimento Materno Infantile, di Emanuele Monti, Presidente XI Commissione Sostenibilità Sociale Casa e Famiglia Regione Lombardia e del Sindaco di Varese Davide Galimberti.

Cosa sappiamo dei segnali spia della celiachia e cosa comporta il test per la diagnosi certa nei bambini? Lo spiegherà la Prof.ssa Silvia Salvatore nell’intervento”Come riconoscere la celiachia nei bambini”, che anticiperà l’ampio panorama della “Malattia celiaca dell’adulto: fatti e finzioni” grazie al Dr. Sergio Segato, con un’analisi approfondita per distinguere tra evidenze scientifiche e falsi miti.

In alcuni pazienti le malattie coesistono, avendo una componente autoimmunitaria simile: l’intervento della Dott.ssa Eugenia Dozio, dietista clinica, sul tema “Celiachia e Diabete: strategie per un corretto stile di vita”, svelerà segreti per semplificare la quotidianità dei soggetti coinvolti e le loro famiglie, mentre la Dr.ssa Serena Martegani esporrà sul tema “Stabilità glicemica e performance” riguardo l’importanza dell’equilibrio glicemico per ottimizzare la resa atletica.

Chi conosce la differenza tra diabete di tipo 1 e di tipo 2? Riconoscere i sintomi all’esordio permette di prevenire la chetoacidosi diabetica, una grave complicanza acuta che può portare al coma. Ecco, quindi, l’importanza del focus su “Diabete Mellito: segni, sintomi e trattamento” a opera del Dr. Gianluca Musolino.

“Nuove prospettive e speranze nel diabete tipo l" è un tema estremamente toccante che la ricercatrice Prof.ssa Francesca D’Addio condividerà con la platea.

Entrata gratuita con iscrizione obbligatoria inviando una email a info@adiuvare.it. Seguirà rinfresco con prodotti da forno con e senza glutine, offerto da “La Piedigrotta”, “Non c’è Grano” e Adiuvare.

