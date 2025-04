Che fare con i bambini nel weekend del 18, 19, 20 e 21 aprile a Varese e nel Varesotto

Meteo incerto in questo weekend di Pasqua e Pasquetta, con bambini e famiglie impegnate nel cercare, scartare e gustare uova dolcissime e coloratissime.

In programma anche giochi, esplorazioni e letture in natura e originali laboratori per stampare opere personali in Mattoncini lego al Thinker lab di Varese o divertirsi sulle giostre dei Luna Park.

SPECIALE PASQUETTA

VARESE – Caccia al tesoro nel giardino di Vialla Panza, anche in caso di pioggia, nelle giornate di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile, sia al mattino che al pomeriggio, e nel pomeriggio del 22 aprile – L’evento

INARZO – Speciali giochi sfida, pesca con i retini negli stagni didattici e sketch teatali per i più piccoli nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta all’Oasi Lipu della Palue Brabbia. Per i più grandi la posssibilità di partecipare a due visite guidate – I dettagli

UBOLDO – Per il lunedì di Pasquetta il Parco dei Mughetti organizza una divertente Caccia alle uova per bambini dai 4 ai 12 anni. Sarà possibile anche pranzare al sacco negli spazi dell’Aula didattica immersa nel verde – Qui tutte le info

BOLLATE – Lunedì 21 aprile Villa Arconati apre le sue porte con una divertente Caccia al tesoro nei giardini della villa. In caso di maltempo l’attività sarà sostituita con una visita guidata al chiuso, dal titolo Un viaggio nel tempo – Il programma

LABORATORI

VARESE – Sabato pomeriggio il Thinker Lab di via Cairoli poronr Stampa la tua opera con i mattoncini LEGO®. Un laboratorio perfetto per giovani inventori, artisti in erba e appassionati di mattoncini – L’iniziativa

SARONNO – Ultimo appuntamento venerdì pomeriggio in biblioteca con Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni – L’iniziativa

JERAGO CON ORAGO – Venerdì 18 aprile in biblioteca c’è un laboratorio di Pasqua per bambini dai 4 anni. Serviranno delle forbici, delle matite colorate, dei pennarelli colorati e dei fumetti da riciclo – Come partecipare

GIOCHI

VARESE – Tornano le giostre alla Schiranna. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni fino al 3 maggio 2025 – L’articolo



TRADATE – Si chiudono nella giornata di Lunedì di Pasquetta le tre settimana di festa del Luna Park di Tradate gestito da oltre 70 anni dalla famiglia Busnelli con 52 attrazioni – Qui tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Sabato pomeriggio nuovo It’s Game Time in Biblioteca che mette i suoi giochi a disposizione di tutti gli appassionati, dai 5 ai 99 anni – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Caccia all’uovo tra i libri della biblioteca venerdì e sabato. Chi trova un ovetto di cioccolata tra gli scaffali riceverà un pensierino – La locandina

SPORT

VARESE E MALNATE – “Garbosi” e “Galleani” sono i due tornei di basket giovanile in programma nel weekend di Pasqua. Circa 700 atleti di tre categorie (U17, U14 e U13) impegnati sui parquet di tutta la provincia. Finali domenica: dalle 12,30 al palazzetto per il Garbosi, dalle 18 a Malnate per il Galleani – L’articolo

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina lancia l’Impregno Cup, un torneo che unisce sport ed inclusione.Sabato 19 aprile dalle 9 alle 14 evento benefico al Varesina Stadium con le squadre paralimpiche di Varesina, Milan, Inter, Atalanta, Como e i Camaleonti Lugano – L’iniziativa

CASCIAGO – Riaperto il Bike Park di via Vasche: un luogo sicuro e divertente per i più piccoli in cui è stata realizzatauna zona d’ombra attrezzata, pensata per i genitori, i nonni e tutti coloro che desiderano assistere alle attività dei più piccoli – Scopri di più

IN NATURA

TRADATE – Letture animate in natura, tra stelle e musica e un viaggio spaziale alla scoperta del sistema solare sono solo due delle neumerose attività in programma nella nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario, tra giochi ed esporazioni in natura lungo i sentieri dell’area protetta – L’iniziativa

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

PER TUTTI – Celebrazioni liturgiche, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali al Sacro Monte di Varese in occasione della Pasqua. Per la prima volta il Luna Park di Tradate “in festa” per tre settimane. A Materia Riccardo Ceratti in concerto – Che fare nel weekend