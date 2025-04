Che fare con i bambini nel weekend del 4, 5 e 6 aprile a Varese e nel Varesotto

Aquiloni da far volare, sostenibilità da sperimentare e vecchi apparecchi da smontare sono solo alcune delle attività proposte ai bambini e alle loro famiglie in questo primo e soleggiato weekend di aprile.

Non mancano spettacoli, storie e raggonti, giochi, laboratori ed esplorazioni in natura con le prime divertenti caccia alle uova di Pasqua nei parchi di Villa Toeplitz e Ville Ponti a Varese.

VENERDÌ 4 APRILE

CARDANO AL CAMPO – Gustavo La Vita, in scena venerdì sera allo Sbocc, è un viaggio tra poesia e risate interpretato da Andrea Farnetani, clown virtuoso e dolcissimo, capace di trasformare ogni errore in risata e ogni fallimento in magia – Lo spettacolo

SARONNO – La Sala ragazzi della Biblioteca di Saronno diventa laboratorio creativo per Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni. Venerdì pomeriggio alle ore 15 il quinto appuntamento – L’iniziativa

GERMIGNAGA – Terzo appuntamento venerdì pomeriggio in biblioteca con i progetto Siamo Tempesta, un laboratorio di biblioterapia curato da Alessandra Manzoni per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni – Scopri di più

SABATO 5 APRILE

EVENTI

CITTIGLIO – Il Festival del Futuro Sostenibile, in programma il 5 e 6 aprile al Fe.STI.Amo Park è un evento pensato per coinvolgere le famiglie e i bambini in giochi, laboratori e attività divertenti e istruttive – Tutto il programma nel dettaglio

BARASSO – Sabato mattina dalle 9:30 alle 13, il Centro Sportivo “Magister” di Barasso ospiterà la Festa dello Sport in cui i bambini potranno sperimentare 12 diverse discipline sportive – L’evento

CASALZUIGNO – Laboratori per bambini e visite guidate sabato e domenica a Villa Della Porta Bozzolo per la Giornata delle Camelie – Il programma

SPETTACOLI

CASTRONNO – Sabato pomeriggio a Materia va in scena Un libro da srotolare, uno spettacolo per bambini e famiglie con Martin Stigol e Rosita Raia fatto di storie, tra animazione e teatro di figura in cui il pubblico diventa protagonista – Come partecipare

MALNATE – Il centro sociale “Lena Lazzari” sabato pomeriggio propone Filastrocche in cielo e in terra… e in pace e in guerra” per ricordare tra rime, valori e fantasia l’arte e l’impegno di Gianni Rodari – L’iniziativa

AZZATE – La favola dei caldomorbidi racconta di coccole e di doni con le cantastorie della Piccola Compagnia Instabile, sabato 5 aprile alle ore 16 in sala Triacca per il ciclo delle Favole a merenda – L’iniziativa

VARESE – Sabato pomeriggio alla libreria Potere ai bambini ci sono lo scrittore Marco Fabbri e l’illustratrice Sara Brienza, autori dell’illustrato “L’allenamento segreto dei cani” per un’avvincente lettura animata, seguita da un laboratorio di disegno creativo per scoprire una tipica giornata dei nostri amici a quattro zampe – Scopri di più

VARESE – Alla Libreria degli asinelli sabato mattina alle ore 11 prende vita Il gigante egoista di Oscar Wilde che apre I Sabati della meraviglia di aprile. Partecipazione libera e gratuita – La locandina

GIOCHI E LABORATORI

SANGIANO – La vecchia tecnologia diventa una miniera urbana con Smonting, un divertente laboratorio gratuito per famiglie con bambini dai 6 anni, sabato pomeriggio a Villa Fantoni – L’evento

VARESE – Caccia alla uova sabato pomeriggio a Villa Toeplitz. Un evento ludico aperto a tutti i bambini e le bambine per trascorrere una giornata di divertimento e solidarietà promossa dal Rotaract Club Varese Verbano – Qui tutte le info

COCQUIO TREVISAGO – Sabato pomeriggio in biblioteca appuntamento con Il Viaggio di Madì, letture e laboratorio creativo a tema per bambini dai 4 ai 7 anni – Come partecipare

VARESE – Tornano le giostre alla Schiranna. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni fino al 3 maggio 2025 – L’articolo

SARONNO – Sesto appuntamento sabato mattina in biblioteca con Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni – L’iniziativa

SARONNO – Sabato mattina allo stadio comunale il secondo dei tre open day di Rugby per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni – Come partecipare

DOMENICA 6 APRILE

EVENTI E SPETTACOLI

VARESE – Per tutta la giornata di domenica Ville Ponti ospita il Creanza Spring Market e la Signora Colomba. Per l’occasione nel parco si terrà una caccia alle uova a cura dell’Associazione La Casa del Giocattolo Solidale, con iscrizioni sul posto e ricavato destinato ai minori con fragilità, mentre l’associazione Amico Fragile Odv organizzerà invece laboratori per bambini, a sostegno di donne e minori vittime di violenza – Qui tutto il programma

LAVENO MOMBELLO – La storia di “Gino Bartali, eroe silenzioso” in scena domenica pomeriggio al Cinema teatro Franciscum per il primo appuntamento di Sprintz Running. Adatto anche ai ragazzi dai 9 anni – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

INARZO – È una speciale Caccia al tesoro palustre, la sfida per famiglie promossa dalla Lipu all’Oasi della Palude Brabbia per questa domenica pomeriggio tra quiz e abilità pratiche da mettere in campo per risolvere l’enigma, trovare il bottino e godersi una buona merenda in compagnia – I dettagli

IN NATURA

TRADATE – Al Centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradate tornano a volare nel cielo gli aquiloni in una nuova domenica di Porte aperte con giochi ed esporazioni, in natura e nello spazio, con nuovi viaggi per piccoli astronauti in EcoPlanetario – L’iniziativa

GAZZADA SCHIANNO – Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni protagonisti della Giornata del Verde Pulito con obiettivo Zero rifiuti, domenica pomeriggio nel parco comunale di Villa De Strens – L’iniziativa

INARZO – Doppia passeggiata guidata domenica sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Al mattino un percorso speciale alla scoperta del COndominio degli aironi, mentre il pomeriggio la visita arriva al capanno d’osservazione, tra passeri e canti d’amore. Dai 9 anni – Come partecipare

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

CUVEGLIO – È dedicato ai Bambini con disturbi specifici dell’apprendimento l’incontro con osteopata e psicologa in prigramma venerdì sera. Verranno illustrati i meccanismi neurologici alla base del disturbo e saranno forniti strumenti concreti per aiutarli a sviluppare le loro abilità – L’incontro

BESOZZO – “Heart of Gaza” i disegni dei bambini raccontano a Besozzo la strage mediorientale. Il 5 e 6 aprile 2025, la Sala Mostre del Comune di Besozzo ospiterà una toccante mostra itinerante organizzata in collaborazione con il Circolo il Farina, che raccoglie i disegni dei bambini della Striscia di Gaza – L’iniziativa

VARESE – A Varese il 5 aprile il convegno sull’autismo “Dalla genetica alla clinica al progetto di vita”, promosso da ASST Sette Laghi e Il Ponte del Sorriso e ospitato dall’Hotel Palace – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – “Super Zac“ protagonista della prima edizione dell’anno del Mercato del Giustoinperfetto domenica con un banco di fiori blu e magliette da supereroe e una storia di creatività e forza, speranza e coraggio – La storia

PER TUTTI – Fine settimana di bel tempo. Al Teatro Sociale di Luino il Premio Chiara alla Carriera 2025 ad Amalia Ercoli Finzi. E’ tempo del Festival del Futuro Sostenibile a Cittiglio. Alla Sala Veratti la mostra dedicata a Giancarlo Sangregorio – Che fare nel weekend