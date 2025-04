Cinque neonati in una notte: turno impegnativo e con fuori programma all’ospedale di Gallarate

La notte tra il 10 e l’11 aprile sarà ricordata nel reparto di ostetricia dell’ospedale Sant’Antonio di Gallarate.

( nella foto tratta dalla pag FB di Asst Valle Olona, le ostetriche festeggiano i 4 neonati ignare che stia arrivando il quinto)

Oltre alla bimba nata in auto nel piazzale antistante il pronto soccorso, di cui abbiamo già raccontato, il personale in turno ha seguito anche altre quattro mamme in travaglio.

In poche ore, si sono riempite ben 5 culle della nursery del presidio gallaratese. Tutti e 5 i bimbi sono ormai stati dimessi in perfetta forma e sono rientrati a casa con la mamma.

Al personale resta il ricordo di una notte di vagiti continui. Per un periodo di nascite in calo, il turno della notte tra il 10 e l’11 aprile è stato positivo.