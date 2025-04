Cinque sabati per innamorarsi della musica antica: torna “Musica a San Cassiano”

La musica antica torna a risuonare nella suggestiva chiesetta di San Cassiano a Varese. Per cinque sabati consecutivi, nel mese di maggio, la storica rassegna Musica a San Cassiano – giunta alla ventesima edizione – accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra le sonorità del passato.

Promossa da “Omaggio al clavicembalo“, da sempre attiva nella valorizzazione del repertorio barocco, la rassegna è organizzata quest’anno dall’Associazione ProMusica.

Gli appuntamenti si svolgeranno sempre il sabato pomeriggio alle ore 17.30 (tranne l’ultimo, previsto in serata), e l’ingresso è gratuito.

Scarica la locandina

Un programma prezioso, tra capolavori e rarità

Si parte sabato 3 maggio con un monumento del clavicembalo

A inaugurare la rassegna sarà Riccardo Villani, organista e cembalista di grande esperienza, con uno dei capolavori assoluti di J.S. Bach: le celebri “Variazioni Goldberg”, un vertice assoluto della letteratura per tastiera.

10 maggio: omaggio alla viola da gamba

Il secondo appuntamento è dedicato alla viola da gamba, strumento simbolo del barocco europeo. Issei Watanabe (viola da gamba e violoncello piccolo) e Bruna Panella (cembalo) guideranno il pubblico nel raffinato repertorio di autori come Händel, Bach e Marais, con musiche del ‘600 e ‘700.

17 maggio: polifonia vocale dal Rinascimento al Romanticismo

Ritorna con entusiasmo il “Coro Josquin Desprez” diretto da Francesco Miotti. In programma un viaggio attraverso cinque secoli di polifonia vocale, da O. di Lasso a Marenzio, da Lully a Schubert e Mendelssohn, in un affascinante intreccio di madrigali, serenate e chansons.

24 maggio: le Onde Barocche in trio

È poi il turno dell’ensemble “Onde barocche”, con Andrea Fiorit (flauto), Simone Zangani (oboe), Issei Watanabe (viola da gamba) e Lorenzo da Prà (cembalo), che proporranno un repertorio settecentesco di sonate a tre. In scaletta, musiche di Boismortier, Fischer, Telemann e altri.

Ultimo appuntamento il 31 maggio con musiche per soprano, basso continuo e cembalo solo

La rassegna si chiude con il concerto serale (ore 21:00) del soprano Désirée Corapi accompagnata al cembalo da Giuseppe Gallo, in un recital dedicato a J.S. Bach, G.F. Händel e ai due Scarlatti – Domenico e Alessandro, quest’ultimo celebrato nel 2025 per i 300 anni dalla sua morte.

Per info

333 772 3989

www.associazionepromusica.it