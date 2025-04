“Cittadini del Mondo”: a Sesto Calende una scuola che parla la lingua dell’inclusione

Dal 1991 l’associazione Cittadini del Mondo insegna gratuitamente l’italiano agli stranieri nei comuni del Basso Verbano. Ad oggi sono coinvolti 330 studenti e oltre 200 volontari, con corsi distribuiti tra Sesto Calende, Taino, Mercallo, Ternate e Cadrezzate.

Le lezioni si rivolgono a nuovi arrivati, adulti in preparazione all’esame di cittadinanza e ragazzi che hanno bisogno di supporto scolastico. Accanto all’insegnamento, dal 2002 l’associazione gestisce anche sportelli per immigrati, aiutandoli con pratiche burocratiche e documenti. Dato i

Gratuità, volontariato e spirito di comunità sono la forza del progetto, che rimane sempre aperto a nuove candidature. Per il 2025 sono stati registrati 220 volontari che si sono messi a disposizione per l’associazione. Grazie anche agli alunni sono stati tenuti corsi non solo di italiano ma anche di arabo, inglese, cinese, tedesco, spagnolo e informatica.

Cittadini del Mondo odv, Sesto Calende

Tel: 3402755353

Mail: c.delmondo@libero.it

