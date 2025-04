Cittiglio celebra la birra bavarese con la prima edizione della FrühlingStì

Se l’Oktoberfest autunnale resta la più famosa e importante festa della birra, in Baviera come altrove e con diversi nomi, gli appassionati sanno che anche in primavera, in diverse località del sud della Germania c’è un grande evento dedicato al malto e al luppolo, la Frühlingsfest.

Qualcosa di simile andrà in scena a Cittiglio e non è un caso: la località della Valcuvia da tanti anni organizza le proprie feste della birra e ora ha deciso di mandare in scena anche la versione primaverile grazie all’organizzazione del Gruppo Alpini. Venerdì 25 e sabato 26 quindi il parco delle festa accanto alla stazione ferroviaria ospita la prima edizione della FrühlingStì con la medesima formula già utilizzata per la Stì Beer Fest.

Ovvero cucina ricca e gustosa, con piatti a base di gnocchi (tradizione cittigliese, questa) e tanta carne alla griglia: costate, arrosticini e salamelle. La birra ovviamente arriva da Monaco di Baviera e sarà la Paulaner (sia chiara sia in versione rossa), una delle “sei sorelle” protagoniste delle feste monacensi.

A completare il programma ci sarà, in entrambe le serate, la musica dei The McChicken Show, la band che a Cittiglio è di casa e che propone un repertorio capace di mescolare le canzoni dell’oktoberfest, quelle dialettali lombarde e i brani pop italiani e internazionali. L’ideale per ballare sui tavoli come avviene all’interno di Theresienwiese, la grande area che ospita i tendoni delle feste di Monaco, nei pressi della statua della Bavaria.

La FrühlingStì si terrà senza problemi anche in caso di maltempo perché la struttura del FeStìAmo Park di Cittiglio è chiusa e riscaldata. Le serate inizieranno alle ore 19 e l’invito degli organizzatori è quello di abbigliarsi con abiti bavaresi per alzare i boccali vestiti di tutto punto.