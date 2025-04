Clamoroso autogol Openjobmetis: Varese spreca tutto in 50″ e si fa battere da Cremona

Si fa davvero fatica a trovare le parole per descrivere la sconfitta, l’ennesima e l’ennesima in casa, di questa Openjobmetis da dimenticare. Una squadra capace di sprecare in 52” tutto quanto di buono fatto in 39′, gettando nell’umido contro un’incredula Cremona un vantaggio di 7 punti (che erano 13 a 10′ dalla fine) e andando a perdere per la terza volta su tre al tempo supplementare. Con un’altra aggravante: questa era una sfida da vincere a ogni costo perché, visti anche gli altri risultati, avrebbe potuto consegnare ai biancorossi una bella fetta di salvezza.

E invece no: la Vanoli– che per anni aveva pagato dazio a Masnago – fa festa con le prodezze di Payton Willis, l’uomo decisivo, e ributta tra le fiamme dell’inferno una Varese che mette in fila una serie di idiozie cestistiche allucinanti, per di più con gli uomini chiave, quando sarebbe bastato poco per chiudere i conti. Fare l’elenco di questi orrori sarebbe una nuova pugnalata al cuore, e ve lo risparmiamo sino al penultimo paragrafo dell’articolo, ma questo 85-87 finale è davvero uno degli epiloghi più sofferenti, dolorosi e pericolosi di questi anni, dove certo non abbondano le soddisfazioni.

Kastritis, nel dopo partita, preferisce guardare alle prossime e promette che la squadra vincerà le partite necessarie alla salvezza, ma – almeno in questo momento – rischia di passare per inguaribile sognatore perché se Varese non riesce a portare a compimento una gara come quella con la Vanoli, è difficile immaginare che ci riesca in altre circostanze. Però – ed è l’unica cosa positiva che ci viene in mente – un paio di occasioni nelle prossime settimane Varese le ha, ed è padrona del proprio destino.

Intanto, sul finire del supplementare – dove si è risvegliato Hands ma ha trovato un Willis decisivo nella gara di triple che ha caratterizzato il prolungamento, e dove l’eroico Alviti (24) ha finito le munizioni con uno 0/3 fatale dalla lunetta – è arrivata anche la contestazione, piuttosto pesante, della Curva Nord a Luis Scola. Prima un coro di insulto, poi l’invito ad andarsene, infine un confronto con alcuni dirigenti all’esterno del palasport. A completare una serata che da ottima, tranquilla e positiva si è trasformata in un incubo. All’interno di un’annata che, comunque finirà (e speriamo finisca in fretta) resta da tregenda.

PALLA A DUE

Schiera di grandi nomi della panchina a Masnago: boato per l’arrivo del c.t. Pozzecco, che qui sarà sempre la Mosca Atomica, ma ci sono anche Paolo Galbiati (che ha fatto un bel favore sabato battendo Scafati), Fabrizio Frates e Pino Sacripanti.

In campo il loro collega Kastritis propone lo stesso quintetto delle ultime uscite, con Assui e Alviti in ala e i nuovi Esposito e Anticevich dalla panchina. Brotto sceglie il quintettone schierando Burns in ala con Nikolic e Owens, ex fischiato per il comportamento tenuto lo scorso anno con Napoli.

LA PARTITA

Q1 – Il primo quarto biancorosso è all’insegna della difesa ferrea: Cremona segna appena 6 punti, 4 dei quali nei primi scambi del match (0-4). Alviti fa e disfa: triple del sorpasso, rimbalzi ma anche palle perse al pari di Mitrou Long, mastino dietro ma zero in attacco. Preso il vantaggio, con un Kao reattivo, la OJM comanda fino alla sirena, blinda il canestro ma pecca un po’ nelle conclusioni per un inusuale 16-6.

Q2 – Tyus, appena messo in campo, balbetta e sbaglia due volte ma poco dopo Librizzi dall’arco sigla il +12. Si va avanti con un divario che continua a girare da quelle parti, con Varese piuttosto ingessata in attacco – zero di Mitrou Long, solo punti in lunetta per Hands nei primi 20′ – e tuttavia salda avanti, perché prima Assui guadagna e sigla tre liberi, poi Alviti colpisce dall’arco. Al riposo lungo il punteggio è un magrissimo 30-22.

Q3 – Terzo quarto in altalena in cui Varese prima concede il rientro agli ospiti ma poi dà un nuovo colpo di acceleratore che sembra quasi decisivo sul finire del quarto. Mitrou torna in campo da protagonista e nel momento migliore piazza 7 punti consecutivi, poi però Lacey e compagni risalgono sino al -5. La prima tripla di Hands è provvidenziale, quella di Librizzi mette le ali alla OJM, poi il capitano converte 4 liberi e al 30′ è +13, 53-40.

Q4 – E tutto sembra procedere per il meglio nel quarto periodo: vero che la Vanoli non si stacca mai – subito Lacey da 3 – ma vero anche che Mitrou e Alviti imbucano dall’arco mentre Hands trova la penetrazione del +9 a 4′ dalla fine. Insomma, tutto più o meno sotto controllo fino a quando – e qui di secondi ne mancano appena 53” uno straordinario Alviti segna il nuovo +7 a ricacciare indietro gli ospiti. Ma nell’esaltazione collettiva, con Brotto che gioca l’ultima carta, timeout della disperazione, tutto cambia. Willis uccella Assui, tira sul contatto (lontanissimo dal canestro), guadagna e segna tre liberi (-4), Mitrou sfugge alla difesa e sbaglia un sottomano facile al posto di tenere palla e attendere il fallo. Owens allora prova da 3, sbaglia ma trova Willis a rimbalzo per un -2 facile da un metro. Varese la può chiudere ancora ma Hands attende quasi i 24” prima di tirare senza senso da lontano. Altro contatto di Willis, stavolta con Alviti, e altri tre liberi concessi dagli arbitri a centrocampo con una decisione, stavolta, molto dubbia. L’esterno sbaglia il primo, segna gli altri due con 6”4 sul cronometro e 68-68. Hands al posto di correre si accontenta di un altro tiro a bassa percentuale che va, inesorabile, sul ferro e consegna la partita al supplementare.

OVERTIME – Il primo vantaggio cremonese arriva dalla lunetta con Owens ma poi è ancora Alviti a infiammare Masnago con la tripla dall’angolo. Poco dopo anche Hands – rubata e bomba in transizione – esalta il pubblico, ma quella prodezza darà vita a un botta e risposta dall’arco che premia due volte Willis, una seconda volta Hands e poi Davis per il vantaggio di Cremona. Ed è qui che Varese perde contatto: Assui sbaglia i liberi, Alviti in transizione sbaglia il possibile sorpasso e in seguito, dopo il +4 ospite, fa 0 su 3 dalla lunetta. Jones invece non sbaglia e l’ultima tripla di Davide serve solo a fissare il punteggio, 85-87.