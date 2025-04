Club Scherma Varese, doppia promozione nella sciabola a squadre

Fine settimana di festa in casa Club Scherma Varese: la società diretta dal maestro Antonio Pagano ha conquistato in un solo colpo ben due promozioni nei campionati italiani a squadre di sciabola al termine delle gare che si sono disputate a Piacenza.

La formazione femminile formata da Cecile Hohenadel, Annalisa Mercadante, Elena Minonzio e Cristina Scanzi ha conquistato il terzo posto nel tabellone di Serie B1, un risultato che ha permesso alle varesine di centrare la promozione in Serie A2. Un risultato lusinghiero visto che la categoria vedeva al via 12 compagini agguerrite.

Il team biancoblu (foto in alto) ha superato imbattuto il girone di qualificazione battendo Pinerolo, San Lazzaro e Pavia e il primato nel primo raggruppamento ha permesso di saltare il primo turno nel tabellone a eliminazione diretta. Nei quarti di finale nuovo confronto con Pinerolo, battuta 45-35, poi la sconfitta in semifinale contro Trento (poi vincitrice del titolo) per 45-40. Varese ha quindi disputato la finale per il terzo posto e l’ha vinta nettamente (45-23) contro Siena ottenendo la promozione.

Nella Serie C maschile invece la squadra varesina – sotto le insegne di Brianzascherma – ha vinto il torneo senza subire sconfitte. Il team era composto da Tommaso Attardo, Leonardo Conti, Giacomo Fontana, Matteo Mangione (capitano non tiratore Edoardo Orlandi, tre volte vice-campione d’Italia individuale) e ha così conquistato la promozione nella prossima Serie B2.