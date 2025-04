Clusone, Bellano e Monte Isola i tre borghi che rappresentano la Lombardia al concorso internazionale

Clusone, Bellano e Monte Isola sono i borghi scelti dalla Regione Lombardia per entrare in una rete globale che valorizza le destinazioni rurali più affascinanti e sostenibili del pianeta. ( foto di InLombardia)

I tre comuni rappresenteranno l’Italia nel concorso internazionale ‘Best Tourism Villages 2025’ promosso da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo.

«Siamo entusiasti – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – di presentare al mondo tre luoghi simbolo della nostra identità più autentica. Clusone, Bellano e Monte Isola rappresentano una Lombardia che non è solo motore economico del Paese, ma anche scrigno di cultura, natura e tradizioni millenarie. Sostenere i borghi significa riconoscere il valore delle nostre comunità, che con passione e visione costruiscono ogni giorno un’offerta turistica autentica e sostenibile».

«Abbiamo scelto borghi – afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – che rappresentano autentiche narrazioni viventi del nostro territorio. Clusone, con i suoi 8.575 abitanti, è un gioiello artistico e culturale incastonato nella Val Seriana, celebre per l’affresco della Danza Macabra e l’ingegnoso orologio planetario. Bellano, affacciato sul Lago di Como, ha registrato una crescita esponenziale in termini di attrattività: nel solo 2023 ha superato le 61.000 presenze turistiche, grazie al suo paesaggio suggestivo, all’Orrido e a un’offerta culturale di grande eleganza. E poi Monte Isola, il nostro scrigno lacustre: un luogo fuori dal tempo, dove si respira ancora il profumo del pesce essiccato e dell’olio d’oliva, dove storia e semplicità si intrecciano in modo autentico».

L’iniziativa Best Tourism Villages seleziona ogni anno borghi sotto i 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’offerta turistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione della comunità locale nello sviluppo del territorio.

I tre borghi candidati da Regione Lombardia sono accomunati da elementi chiave:

– presenza di Infopoint turistici ufficiali,

– partecipazione a progettualità regionali come il bando ‘Lombardia Style’,

– incremento costante delle strutture ricettive e delle presenze turistiche.

L’esito della selezione da parte dell’UNWTO sarà reso noto nell’ultimo trimestre del 2025. Nel frattempo, i tre borghi entreranno a far parte del Best Tourism Villages Network, accedendo a un circuito internazionale di promozione, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione.