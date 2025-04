Comprendere gli adolescenti: a Varese l’evento “Chiamami Adulto” con Matteo Lancini

Un’importante occasione di riflessione e confronto sul delicato rapporto con gli adolescenti si terrà giovedì 10 aprile alle 20.45 in Viale Monte Rosa, a Varese.

L’evento, intitolato “Chiamami Adulto“, è organizzato dall’istituto Maria Ausiliatrice e dall’associazione genitori scuole cattoliche, con il patrocinio del Comune di Varese: relatore della serata sarà il noto psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso l’Università Milano-Bicocca e l’Università Cattolica di Milano.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire il complesso processo relazionale tra adulti e adolescenti, un tema di grande attualità e rilevanza per genitori, educatori e chiunque abbia a cuore il benessere delle nuove generazioni. Lancini guiderà i partecipanti alla scoperta dell’importanza dell’ascolto e della presenza empatica nel dialogo con i figli, offrendo spunti di riflessione e strategie utili per migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione tramite Eventbrite. Per registrarsi, è sufficiente cliccare sul link ufficiale dell’evento.