Consegnate alla Liuc di Castellanza 11 borse di studio al merito: “Un investimento per il futuro”

L’università Carlo Cattaneo ha premiato l’impegno e il talento dei suoi studenti. Lunedì 7 aprile alla LIUC di Castellanza sono state consegnate 11 borse di studio per un totale di 28mila euro. Un appuntamento molto atteso che testimonia l’importanza della collaborazione tra università, ex studenti e amministrazione locale.

Rebecca Affatato e Tommaso Dell’Orto hanno ricevuto la borsa di studio sostenuta dal Rotary Club La Malpensa. Giorgia Bassetti è stata premiata grazie al contributo dell’Associazione Amici della LIUC. Alessandra Crotti ha ricevuto una borsa in memoria di Aldo Ferrazzi, mentre a Lisa Todeschini è andata la borsa di studio dedicata ad Angelo e Giovanna Girola. Michele Rossini è stato premiato da I-AER, l’Institute of Applied Economic Research fondato e diretto da Fabio Papa, già borsista Liuc che oggi sceglie di restituire quanto ricevuto, mentre a Lucrezia Scinica è stata assegnata la borsa intitolata alla memoria dell’ingegner Maghetti. Infine, il Comune di Castellanza ha conferito un premio di merito a quattro studenti: Camilla Caldiroli, Filippo Caldiroli, Michele Rampinini e Guglielmo Vasirani.

«Il bello e il futuro sta nelle mani dei nostri giovani, queste borse si studio sono un investimento per il nostro territorio e il futuro», ha detto il presidente Liuc, Riccardo Comerio. «Sarete voi i protagonisti di un futuro migliore», gli ha fatto eco il rettore Anna Gervasoni. Mentre l’auspicio del vicesindaco Cristina Borroni è che emergano persone competenti e appassionate anche nel settore pubblico. Per gli studenti ha parlato Michele Rossini, alla sua quarta borsa di studio: «Questi riconoscimenti mi permetteranno di frequentare una double degree in Francia per migliorare le mie competenze».