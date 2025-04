Cortisonici 2025: al Cinema Nuovo di Varese la serata conclusiva con le premiazioni

Dopo il successo di pubblico delle prime due serate di concorso e con le eccentriche nonché irripetibili nottate di Inferno, stasera, sabato 5 aprile, la terza e ultima dose di cortometraggi per Cortisonici Film Festival. Sei i film proiettati: sul palco varesino ci saranno anche i registi Giuseppe Cacace di Mercato Libero e dall’Estonia Madli Lääne di Yes!.

A seguire le premiazioni finali per decretare i vincitori della 22 esima edizione della manifestazione varesina. Tre i premi che saranno consegnati, oltre a eventuali menzioni speciali: Premio della Giuria, formata da Odoardo Maggioni e Luca Massimo Garavaglia, Direttori Artistici del festival Short Out, il Premio dell’Associazione Cortisonici e come sempre l’attesissimo Premio del Pubblico in sala, che voterà con i tre gettoni consegnati all’ingresso.

Appuntamento alle 20.45 al Cinema Nuovo in viale dei Mille.

I sei i cortometraggi proiettati questa sera:

Si parte con Burul di Adilet Karzhoev, Kyrgyzstan: una studentessa delle scuole superiori rurali, Burul, è interessata al wrestling. L’allenatore, però, non le permette di frequentare la palestra maschile, costringendola ad allenarsi a casa da sola. Dalla Repubblica Ceca arriva 3MWh di Marie-Magdalena Kochová. Al centro del cortometraggio un operaio di una centrale nucleare che ha fissato un limite massimo alla quantità di elettricità che vuole consumare. L’energia che avrebbe dovuto durargli per il resto della vita però si sta lentamente esaurendo, costringendolo a deciderne l’utilizzo finale. Segue la proeizione di Yes! Di Madli Lääne, dall’Estonia: gli angoli, i pendii, i vicoli ciechi e le curve del terminal crociere di Tallinn ci hanno spinto a riflettere sui dilemmi della società del successo. Chiuderci in una scatola o osare sbagliare? The boy with the white skin Simon Panay, una produzione di Senegal/Francia. Affidato dal padre a un gruppo di cercatori d’oro, un bambino albino incarna tutte le loro speranze. Segue My little girl, di Chloé Jouannet, Francia: Alex accompagna sua figlia Jade a una gara di twirling e si trova a gestire una situazione che mai avrebbe pensato di dover affrontare prima. Dall’Italia è invece Mercato libero, di Giuseppe Cacace, terzo film in concorso italiano in questa edizione del festival. La storia è quella di Paolo, in prova in un call center. Ha il tempo di una telefonata per convincere l’anziano Nando a comunicargli i dati della propria carta di credito. Nando siamo tutti noi.

Seguiranno le premiazione dei vincitori e di possibili menzioni speciali.

Tutti gli appuntamenti del festival sono come da tradizione a ingresso gratuito. Chi desidera può fare una libera donazione a sostegno della manifestazione, per consentire agli organizzatori di proseguire a portare a Varese visioni non consuete e fuori dai circuiti tradizionali. Le donazioni possono essere effettuate direttamente nelle serate di proiezione o aderendo alla campagna di raccolta fondi Va Confidential: informazioni sul sito cortisonici.org.