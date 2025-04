Cortisonici premia il coraggio della parola, premiato a Varese “The men Who could not remain in silent “

Pubblico delle grandi occasioni e consueta atmosfera di festa e simpatia alla serata finale della ventiduesima edizione del festival internazionale di Cortometraggi “Cortisonici“ presentato dalla ormai affiatata coppia Lazzaroni – Angaroni.

Il vincitore del festival è stato il film croato “The men Who could not remain in silent“, scritto e diretto da Nebojša Slijepčević che parla della storia di coraggio un uomo che non poteva rimanere in silenzio di fronte ad un’ operazione di pulizia etnica in una minuscola stazione ferroviaria in Bosnia.

Il premio dell’associazione “Ronzinanti” va al surreale e enigmatico film estone “Yes”, mentre il premio del pubblico in ex aequo è stato assegnato al corto italiano “Mercato Libero” ironica rappresentazione delle storture del mercato e al film spagnolo “Exchange“.

Il festival poi si trasferisce ai Magazzini di “Tumiturbi” per la festa finale.

(a cura di Andrea Bardelli)

L’opera vincitrice

Nel cuore dell’inverno, un treno passeggeri viene fermato da forze paramilitari. Mentre arrestano civili innocenti, solo un uomo su cinquecento osa opporsi. Questa è la storia vera di un uomo che non riusciva a restare in silenzio.

Parla l’autore

(da https://www.themanwhocouldnotremainsilent.com/): «Il film si basa su un crimine orribile commesso in Bosnia trent’anni fa. Ogni crimine ha tre facce: i colpevoli, le vittime e i testimoni. È stato proprio questo terzo gruppo a interessarmi particolarmente.



Abbiamo affrontato il film come se stesse accadendo oggi, e come se quella situazione stesse accadendo a noi, qui. È facile immaginare che i passeggeri del treno siano qualcun altro, ma potrebbero facilmente essere noi, e in un certo senso — lo sono.

Gli atti di violenza avvengono quotidianamente intorno a noi. A livello locale, non sono così estremi come durante la guerra nell’ex Jugoslavia, ma a livello globale — lo sono persino di più. E ciascuno di noi si trova di fronte alla domanda posta dal protagonista del film: dobbiamo opporci alla violenza anche se non siamo noi i suoi bersagli diretti?»

