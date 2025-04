Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 18,19, 20 aprile

C’è una breve tregua dal maltempo in questo fine settimana pasquale. Per la Settimana Santa al Sacro Monte di Varese un ricco programma di celebrazioni liturgiche, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali accoglie i visitatori in occasione delle festività pasquali. Per la prima volta il Luna Park di Tradate “in festa” per tre settimane. Organizzato e gestito da oltre 70 anni dalla famiglia Busnelli, le 52 attrazioni saranno attività dal 5 al 21 aprile. Riccardo Ceratti in concerto a Materia. Nel nuovo spazio libero Varesenews continua la rassegna musicale con Riccardo Ceratti, che venerdì 18 aprile presenta il suo repertorio di canzoni e ballate ispirate a temi sociali e storici.

METEO

LE PREVISIONI – Una tregua del maltempo, ma tornerà a piovere, il Lago Maggiore monitorato. Volontari impegnati nei monitoraggi. Venerdì mattina punto della situazione con la protezione civile regionale. Meteo, sabato ancora brutto – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BODIO LOMNAGO – Per Pasqua il ristorante Il Gallione propone un menù stagionale tra tradizione e creatività: piatti curati, ingredienti freschi e un’atmosfera rilassante a Bodio Lomnago. Un pranzo speciale in una cornice accogliente e riservata – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Nella Bottega Solidale di Good Samaritan trovi tantissime proposte per festeggiare la Pasqua in maniera solidale: ovetti di cioccolato realizzati dalla cooperativa “Sprigioniamo Sapori” che opera all’interno della Casa Circondariale di Ragusa; colomba al pistacchio del laboratorio dolciario della “Casa Don Puglisi” di Modica; colombe tradizionali, al cioccolato o all’albicocca della Cooperativa sociale “Alle Cascine” di Milano; biscotti di frolla con confettura di fragole, a forma di colombella, dell’Equo Mercato – Tutte le informazioni

COMERIO – Il Ristorante Bel Sit, in via Guido Borghi 28, propone un esclusivo menù pasquale che conquisterà i palati di grandi e piccini. I piatti all’insegna del gusto e della buona cucina, con ingredienti semplici e rispettosi della tradizione, sapientemente lavorati dallo Chef e trasformati in prelibatezze, stuzzicheranno il vostro palato alla riscoperta di antichi sapori, riproposti in chiave moderna. – Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Punto di partenza ideale per una bella passeggiata nella Brughiera del Parco Ticino, Sbevizzola è il luogo ideale per gustare un ottimo pranzo di Pasqua – Tutte le informazioni

VARESE – La galleria Punto sull’Arte ospita la mostra personale “Di bianco e di essenza” di Lorenzo e Simona Perrone, un evento che segna un importante passo nella carriera degli artisti, già noti per la loro partecipazione a una collettiva nella galleria. La mostra allestita presso la Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 è visitabile fino al 31 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 19 aprile, dalle 15 alle 16.30, guidati da un esperto tipografo i bambini potranno creare la propria opera d’arte stampando con i mattoncini LEGO®. L’evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto a bambini da 8 a 12 anni – Tutte le informazioni

VARESE – Non avete ancora deciso dove passare la vostra Pasquetta in compagnia? Da Al Posto Giusto di Masnago c’è la proposta perfetta per voi. il ristorante “Al Posto Giusto” propone un’offerta gastronomica capace di soddisfare anche i palati più esigenti, con un menu completo al prezzo di 35 euro – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI

SACRO MONTE – Settimana Santa 2025 al Sacro Monte di Varese: celebrazioni, musei aperti e visite guidate. Un ricco programma di celebrazioni liturgiche, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali accoglie i visitatori in occasione delle festività pasquali – Tutte le informazioni

UBOLDO – Pasquetta nella natura al Parco dei Mughetti a Uboldo. Lunedì 21 aprile i volontari del parco organizzano una divertente Caccia alle uova per bambini dai 4 ai 12 anni. Sarà possibile anche pranzare al sacco negli spazi dell’Aula didattica immersa nel verde – Tutte le informazioni

TRADATE – Per la prima volta il Luna Park di Tradate “in festa” per tre settimane. Organizzato e gestito da oltre 70 anni dalla famiglia Busnelli, le 52 attrazioni saranno attività dal 5 al 21 aprile: “A Tradate ci sentiamo a casa” – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – “It’s Game Time” alla biblioteca di Cocquio Trevisago. A disposizione un numero sempre più crescente di giochi con cui mettersi alla prova – Tutte le informazioni

GALLARATE – Trent’anni di birre e musica: il Donegal di Gallarate festeggia. Il locale di viale Vittorio Veneto aprì nel 1995, nel periodo in cui gli italiani scoprirono l’atmosfera dei pub. Sabato il brindisi per tutti – Tutte le informazioni

MALTOGRADIMENTO – Il lungo periodo di ponti e vacanze che inizia con la Pasqua e dura fino al 1° maggio è il momento ideale per cimentarsi con una nuova ricetta brassicola inventata da chef Aldo Scutteri che, tra l’altro, ha messo questo piatto nel menu del suo ristorante “Lombo&Co” di Barasso – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Riccardo Ceratti in concerto a Materia. Nel nuovo spazio libero Varesenews continua la rassegna musicale con Riccardo Ceratti, che venerdì 18 aprile presenta il suo repertorio di canzoni e ballate ispirate a temi sociali e storici – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre inaugurazione della mostra “Mousse al moca – colore dell’anno 2025”. Sabato 19 aprile l’inaugurazione della mostra organizzata dall’Associazione Liberi artisti della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

ARTE – Giancarlo Sangregorio: mostre, visite e un compleanno speciale. Omaggio all’artista al Musec di Lugano mentre a Varese annullo filatelico in occasione del suo compleanno – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Atto unico” al museo Maga racconta la lunga storia del Premio Città di Gallarate. Il “Premio Nazionale Arti Visive” nacque nel 1949 e ha consentito di creare il nucleo centrale della Galleria d’Arte Moderna, con opere di pregio che raccontano l’evoluzione dal figurativo all’arte concettuale, a quella digitale- Tutte le informazioni

VARESE – “Di bianco e di essenza”, la mostra personale di Lorenzo e Simona Perrone da Punto sull’Arte a Varese. La mostra sarà visitabile dal 12 aprile al 31 maggio 2025 – Tutte le informazioni

SPORT

CALCIO – La Varesina lancia l’Impregno Cup, un torneo che unisce sport ed inclusione.Sabato 19 aprile dalle 9 alle 14 evento benefico al Varesina Stadium con le squadre paralimpiche di Varesina, Milan, Inter, Atalanta, Como e i Camaleonti Lugano – Tutte le informazioni

BASKET – “Garbosi” e “Galleani”: scorpacciata di basket giovanile nel weekend di Pasqua. Circa 700 atleti di tre categorie (U17, U14 e U13) impegnati sui parquet di tutta la provincia. Finali domenica: dalle 12,30 al palazzetto per il Garbosi, dalle 18 a Malnate per il Galleani. I link per seguire programma e risultati – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend di Pasqua e Pasquetta. Non sono tantissimi gli eventi del fine settimana di Pasqua, che tradizionalmente è dedicato ai festeggiamenti in famiglia e alle gite fuori porta. Abbiamo selezionato e diviso per temi gli appuntamenti più interessanti del weekend – Gli appuntamenti