Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 25, 26 e 27 aprile

Nonostante il meteo incerto e il ritorno della pioggia previsto nei prossimi giorni, il weekend si preannuncia ricco di eventi, partendo naturalmente dalle celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione. Dopo le celebrazioni però, ci sono occasioni per tutti i gusti: dai tulipani da raccogliere ad Azzate alle eccellenze gastronomiche del Sud a Busto Arsizio, passando per mostre d’arte, musica, teatro giovanile e sapori autentici. Tante occasioni per scoprire il territorio, tra storia, cultura, gusto e divertimento.

METEO

LE PREVISIONI – Una tregua del maltempo, ma tornerà a piovere, il Lago Maggiore monitorato. Volontari impegnati nei monitoraggi. Venerdì mattina punto della situazione con la protezione civile regionale. Meteo, sabato ancora brutto – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Dal 25 aprile, il campo di tulipani della Piana di Vegonno apre tutti i giorni per l’iniziativa “Svuota Campo”: un’occasione per raccogliere (con bulbo!) e salvare questi fiori meravigliosi prima che la stagione volga al termine – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Il sipario si apre, ma questa volta la scena è tutta per loro: i giovani. Quelli che cercano risposte, che pongono domande scomode, che sbagliano e ricominciano, che sognano e agiscono. A Bisuschio torna la rassegna teatrale promossa da Intrecci Teatrali, cuore pulsante del progetto “La Meglio Gioventù” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Dal 25 al 27 aprile, il Parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita “Antiche Tradizioni del Sud”, l’evento firmato Hello Eventi dedicato alle eccellenze gastronomiche del Mezzogiorno, con spettacoli dal vivo, street food, birra e cocktail. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – La galleria Punto sull’Arte ospita la mostra personale “Di bianco e di essenza” di Lorenzo e Simona Perrone, un evento che segna un importante passo nella carriera degli artisti, già noti per la loro partecipazione a una collettiva nella galleria. La mostra allestita presso la Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 è visitabile fino al 31 maggio – Tutte le informazioni

VARESE – La mostra “Un altro sguardo” inaugurata a Villa Panza, sarà l’occasione per godere di opere di grandi nomi dell’arte contemporanea, talvolta mai esposte al pubblico, anche molto distanti dallo stile che caratterizza la collezione Panza. Aperta al pubblico dall’11 aprile, la mostra è visitabile fino al 12 ottobre 2025 – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 26 aprile alle 20 il Circolo di Casbeno propone “Retro Mixtape”: musica vintage con Magash Sound, birra a fiumi e specialità come arrosticini, salamelle e porchetta. Info e prenotazioni: 0332312247 – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

VARESE E PROVINCIA – Cerimonie istituzionali e iniziative in molti comuni della provincia per celebrare l’80° anniversario della Liberazione – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Gli eventi del 25 aprile sulla sponda piemontese del Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

GALLARATE – Dal 23 al 27 aprile la Comunità Pastorale San Cristoforo celebra la Festa Patronale di San Giorgio con momenti religiosi e iniziative per la comunità – Tutte le informazioni

GEMONIO – Due giorni di incontri, laboratori, spettacoli e musica per riaffermare con forza i valori dell’antifascismo, dell’antirazzismo e della solidarietà. Il 25 e 26 aprile 2025, al Parco Feste di Gemonio, torna l’appuntamento con Resistenza in Festa, evento organizzato da quasi trent’anni dal Circolo Il Farina, per commemorare in festa la Liberazione ma anche per sostenere nuove lotte di oggi – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Il 25 e 26 aprile arriva la prima FrühlingStì: gli Alpini portano in Valcuvia lo spirito della primavera bavarese con birra, cucina tipica e musica dal vivo – Tutte le informazioni

MUSICA

FERRERA DI VARESE – Domenica 27 aprile, il Coro Piambello di Brusimpiano si esibirà nella sala teatro della Cooperativa Famigliare di Ferrera di Varese. Inizio previsto alle ore 16:30. Ingresso gratuito – Qui l’articolo di presentazione

GRANTOLA – Sabato 26 aprile nella chiesa sconsacrata di S. Carlo, concerto-conferenza “Metti una sera coi Beatles e Mina” a cura di Paesaggi Sonori e dell’Accademia Musicale di Luino – Tutte le informazioni LUINO – Sabato 26 aprile al Teatro Sociale una serata di musica e cultura per promuovere integrazione e dialogo con “Benn la ñu – Siamo tutti uno” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre inaugurazione della mostra “Mousse al moca – colore dell’anno 2025”. Sabato 19 aprile l’inaugurazione della mostra organizzata dall’Associazione Liberi artisti della Provincia di Varese – Tutte le informazioni

GEMONIO – Al Museo Civico Floriano Bodini continua la mostra “Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti”, in collaborazione con la Galleria Ghiggini 1822 – Tutte le informazioni ARTE – Giancarlo Sangregorio: mostre, visite e un compleanno speciale. Omaggio all’artista al Musec di Lugano mentre a Varese annullo filatelico in occasione del suo compleanno – Tutte le informazioni – Giancarlo Sangregorio: mostre, visite e un compleanno speciale. Omaggio all’artista al Musec di Lugano mentre a Varese annullo filatelico in occasione del suo compleanno –

GALLARATE – “Atto unico” al museo Maga racconta la lunga storia del Premio Città di Gallarate. Il “Premio Nazionale Arti Visive” nacque nel 1949 e ha consentito di creare il nucleo centrale della Galleria d’Arte Moderna, con opere di pregio che raccontano l’evoluzione dal figurativo all’arte concettuale, a quella digitale- Tutte le informazioni