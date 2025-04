Cosa si farà delle aree dell’ospedale di Gallarate: le due ipotesi allo studio

È pronto lo studio di Arexpo, la società di Regione Lombardia, per la “valorizzazione e rigenerazione urbana delle aree Ospedale S. Antonio Abate”, in vista del futuro ospedale unico: contiene due ipotesi per il riutilizzo delle aree che rimarranno con funzioni pubbliche e alcune indicazioni di massima relative alle aree che invece vanno “valorizzate“, vale a dire vendute al privato.

È una ipotesi di come cambierà l’area quando sarà pronto l’ospedale unico, realisticamente tra sei-sette anni: il grosso del Sant’Antonio Abate sarà a quel punto dismesso.

Sono incluse schede di valutazione dei singoli edifici che confermano che sono tutti in stato di conservazione “buono”, dai più antichi (Padiglione del Boito del 1875 e palazzo su largo Boito del 1929) fino ai più moderni (Trotti-Maino, la cui scheda non indica l’anno di completamento ma che fu costruito negli anni Novanta, complici diversi stop e ritardi).

Le due ipotesi delle aree che rimarranno sanità pubblica

Il piano prevede due scenari di possibili dismissioni e riutilizzo a uso sanitario pubblico.

Tutti e due gli scenari prevedono il mantenimento di funzioni socio-sanitarie pubbliche nell’ospedale vecchio del Boito e nell’attiguo padiglione “Polimedico Est” (su via Bonomi), la differenza tra l’uno e l’altro è la previsione o meno di riuso del padiglione Polimedico Ovest, il grande edificio anni Settanta che affaccia nella porzione all’angolo tra via Bonomi e di via Fogazzaro (di fronte all’ingresso del Centro della Gioventù, per dare un riferimento visivo).

L’ipotesi che prevede il mantenimento con funzione socio-sanitaria pubblica del padiglione Ovest

L’ipotesi che prevede la vendita anche del padiglione Ovest.

Le nuove funzioni per le aree da vendere