Da Agricola Home & Garden una domenica di Armonie di Primavera

La Stagione sboccia in musica, da Agricola Home & Garden con un appuntamento gratuito. L’accademia Echi della natura sarà in concerto da Agricola. Per celebrare questo risveglio della Natura, Agricola è lieta di invitare i cittadini all’evento speciale in programma domenica 6 aprile dalle 10.30 alle 12.30 presso il punto vendita di Via Pisna 1 a Varese.

Musica e Natura, il Connubio perfetto

Durante l’evento avremo l’onore di ospitare alcuni giovani musicisti dell’Academy Musicale Gli Echi della Natura, una realtà culturale che promuove giovani talenti attraverso masterclass, concerti e progetti musicali immersi nel paesaggio naturale. Agricola, come sempre attenta alla coltivazione della cultura, è orgogliosa di sostenere questi giovani musicisti attraverso una borsa di studio: crediamo nel potere della musica come strumento di crescita e di bellezza condivisa.

Gli Echi della Natura

Molto più di un’Academy Musicale: Gli Echi della Natura è un laboratorio di idee, un movimento che crede nel potere trasformativo della cultura. Attraverso programmi di alta formazione, eventi internazionali e performance immerse in scenari naturali straordinari, creano esperienze che intrecciano musica, ambiente e scienza.

La loro missione va oltre la formazione di giovani talenti: concerti e attività all’aria aperta si fondono in un percorso che unisce eccellenza artistica e consapevolezza ambientale. La musica è ascolto, connessione, partecipazione.

Dal cuore delle Dolomiti Bellunesi dove sono nati nel 2019, il progetto dell’Accademia ha dato vita a eventi di grande respiro come il festival Echi Urbani a Varese (2022), la rassegna Echi del Mare a Jesolo (2024) e il neonato festival Echi del Lago a Laveno (2025).

Un’esperienza di shopping unica

Dalle 10.30 alle 12.30, il nostro Garden Center si trasformerà in un palcoscenico naturale, dove le melodie eseguite da Francesca Valeri al violino e Filippo Cortellari al clarinetto, talentuosi musicisti del Festival Echi Urbani accompagneranno la vostra esperienza di shopping. Sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera primaverile, lasciandosi avvolgere dalle Armonie di Primavera mentre scoprite le nostre nuove proposte per la stagione.

Un regalo speciale

Nel pomeriggio, la musica non si fermerà: Corinna Canzian, violinista e direttrice artistica dell’Academy, sarà presente per raccontarvi meglio la realtà de Gli Echi della Natura, per farci immergere ancora di più nel fascino delle Armonie di Primavera.

Lasciatevi conquistare dalla magia della musica dal vivo e dalla bellezza dei nostri spazi verdi. Sarà un’opportunità unica per celebrare l’arrivo della primavera in un ambiente accogliente e armonioso.

AGRICOLA HOME&GARDEN

Via Pisna 1, Varese

Aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00

Evento “Armonie di primavera” in programma domenica 6 aprile

Dalle 10.30 alle 12.30.

Ingresso Gratuito