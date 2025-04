Da bruco a farfalla: un’esperienza di crescita con i bimbi dell’asilo Frascoli di Gurone

Da bruco a crisalide per diventare infine una splendida farfalla e spiccare il volo.

Nei giorni scorsi i bimbi della scuola dell’infanzia Leopolda Frascoli di Gurone hanno conosciuto il processo di vita delle farfelle.

Galleria fotografica I bimbi dell’asilo Frascoli di Gurone e la metamorfosi da bruco a farfalla 4 di 14

Grazie al contributo di un genitore a sostegno di un’iniziativa della Scuola materna, i bambini sono stati coinvolti in prima persona nel costruire un ambiente adatto alla crescita e alla metamorfosi delle farfalle a partire da tanti piccoli bruchi pronti a tessere ciascuno la propria tela in cui avvolgersi per dar vita ad un bozzolo accogliente.

Alla fine della mattinata ad ogni bimbo è stato donato un bruco da accudire e da veder crescerre ogni giorno per vivere insieme questa straordinaria esperienza di crescita e trasformazione.