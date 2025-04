Da giugno le corse serali dei battelli sul Lago Maggiore: un percorso ad anello tra Arona, Angera e Ranco

A partire da giugno 2025 prenderanno il via le corse serali dei battelli sul Lago Maggiore, grazie alla collaborazione tra Navigazione Lago Maggiore e le Amministrazioni comunali di Arona, Angera e Ranco. Il servizio, attivo ogni venerdì e sabato sera da giugno a settembre, collegherà le tre località con un percorso ad anello e garantirà l’ultima corsa alle ore 01:30.

L’iniziativa, frutto di una proposta condivisa dai tre Comuni, punta a valorizzare il basso Verbano e a promuovere il turismo, offrendo un’alternativa sostenibile e sicura al traffico automobilistico. I sindaci hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l’importanza del battello come strumento di unione tra le due sponde del lago.

La sindaca angerese Marcella Androni commenta: «Ci eravamo impegnati per questa istanza dei cittadini e abbiamo mantenuto la promessa. Un segnale forte per il rilancio del basso Verbano, per i turisti ma anche e soprattutto per i residenti: il lago non più come una separazione fra le sponde, ma elemento di unione nelle serate estive. Un grazie a Navigazione e soprattutto al nuovo direttore Claudio Bermano per aver preso in considerazione la nostra proposta».

Il sindaco di Ranco, Federico Brovelli «siamo felici dell’obiettivo raggiunto con la collaborazione tra i Comuni e la Navigazione Lago Maggiore. Sarà un servizio reso alla cittadinanza e al rilancio del turismo lacuale».

Soddisfatto anche l’assessore al lago e all’ambiente Milo Manica: «Un servizio come quello dei battelli serali non solo va incontro alle esigenze della cittadinanza, ma porterà maggiore sicurezza sulle strade e minor inquinamento. Il prossimo passo sarà la possibilità di ottenere una mobilità interamente elettrica, percorso lungo ma necessario in ottica di sostenibilità ambientale ed energetica»