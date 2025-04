Da ‘Polo delle Libertà’ a Forza Italia: debutta a Varese il nuovo gruppo consiliare

E’ stata ufficializzata questa sera, nella Sala Montoli di Palazzo Estense a Varese, la costituzione del Gruppo Consiliare di Forza Italia all’interno del Consiglio Comunale di Varese.

A proclamarla il nuovo segretario cittadino Salvatore Leggio, ha illustrato le motivazioni e gli obiettivi alla base di questa nuova fase politica per il partito a livello cittadino. «In Forza italia c’è grande fermento, a partire dai congressi: evidentemente significa che è attrattiva e interessante a livello politico – ha commentato Leggio – La cittadinanza ha bisogno di interlocutori che evidentemente non trova nelle parti estreme, e quindi è importante tornare a esserci al cento per cento. La presenza di Boldetti (L’ex capogruppo del Polo delle libertà, ndr) è sintomo di attaccamento a questi valori, e di partecipazione al progetto. Altri obiettivi sono in itinere: c’è molto da fare: volti nuovi hanno deciso di spendersi ed è positivo».

Il nuovo gruppo consiliare nasce dalla confluenza dei consiglieri comunali Luca Boldetti, Simone Longhini e Domenico Esposito, già membri del precedente gruppo “Polo delle Libertà”: nella conferenza stampa di presentazione, è stato annunciato inoltre che Domenico Esposito assumerà il ruolo di capogruppo di Forza Italia. «Ho accettato volentieri l’incarico – ha spiegato Esposito – Questo mostra inoltre che dopo avere smesso la carica di commissario, contrariamente a quello che tutti pensavano, non ho nessuna intenzione di lasciare la politica. Io però Non sono di tante parole, sono per i fatti, e sto già lavorando per portare il centrodestra a vincere le prossime elezioni».

Con loro c’era anche Simone Longhini, che ha parlato, oltre che da consigliere comunale, anche come segretario provinciale del partito: «Dopo 4 anni il partito torna in consiglio a Varese – ha sottolineato – Un rilancio della nostra identità e dell’azione che stiamo facendo ad ogni livello e anche qui. La proposta all assemblea che ha eletto Leggio segretario cittadino, e che ha avuto subito concretizzazione. Non solo qui, ma anche in altri comuni il prossimo sarà Busto Arsizio».

Resta invece ancora esterno al gruppo consiliare il consigliere Roberto Puricelli, eletto nella lista civica Grande Varese ma recentemente iscritto a Forza Italia: «Abbiamo parlato, è un tesserato e dentro la segreteria di Forza Italia, partecipare al gruppo consiliare ci sembrava uno sbocco naturale, ma mi ha detto però che vuole riflettere. Non so perchè, ma rispetto le sue scelte: è uomo di esperienza avrà le sue buone ragioni».

Una scelta confermata dallo stesso Roberto Puricelli, più concretamente motivata in questo senso: «Innanzitutto, volevo continuare a partecipare alle commissioni consiliari che già ho seguito fino adesso – ha spiegato – inoltre, entrare nel gruppo avrebbe voluto dire mettere il mio nome tra gli aspiranti capigruppo, cosa che avrebbe messo probabilmente in imbarazzo la discussione. Inoltre, perchè l’attuale capogruppo meritava questa nomina».

Pochi minuti dopo, in apertura di seduta, Luca Boldetti comunicava la decisione di decadere da capogruppo, e il cambio di capoguppo a favore di Domenico Esposito. Subito Dopo di lui, Simone Longhini ha comunicato ufficialmente il cambio di denominazione del gruppo in Forza Italia.