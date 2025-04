Da Rescaldina alla storica vittoria in Coppa Italia Primavera con il Cagliari: la “favola” di Matteo Battilana

C’è anche la firma di Rescaldina sul primo, storico trionfo del Cagliari in Coppa Italia Primavera della scorsa settimana: dal 2023, infatti, insieme a mister Pisacane sulla panchina della Primavera del Cagliari siede Matteo Battilana, oggi vice-allenatore della squadra capitanata da Alessandro Vinciguerra che nei giorni scorsi ha inflitto un netto 3-0 al Milan all’arena civica “Gianni Brera” di Milano.

Una laurea triennale in Scienze Motorie all’Università degli Studi dell’Insubria e una magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattate all’Università telematica San Raffaele di Roma alle spalle, Battilana, classe 1988, è cresciuto sui campi da calcio ed è oggi allenatore professionista. Prima di approdare in Sardegna il 37enne ha lavorato nei settori giovanili di Monza, Como, Lecco, Pro Patria, Varese e Legnano ed è stato responsabile tecnico a Mazzo di Rho – dal 2019 tra i centri di formazione del Cagliari Calcio -, per poi allenare le squadre Primavera di Renate e Pro Sesto. Una “scalata” che ha portato Battilana fino al palcoscenico nazionale con la Primavera del Cagliari: palcoscenico che peraltro continuerà a calcare, insieme a mister Fabio Piscane, fino al 2026.

«Oltre ai risultati sportivi, sono l’umiltà e il profondo legame con le proprie radici che rendono Matteo un esempio – sottolinea Luca Perotta, capogruppo di Cambia Rescaldina in consiglio comunale, che definisce Battilana un «esempio per i giovani del nostro territorio e motivo d’orgoglio per tutta la comunità» -. Un figlio di Rescaldina che, partito dai campetti locali, oggi rappresenta la nostra città in uno dei club professionistici più importanti d’Italia. A Matteo Battilana va il nostro riconoscimento più sincero: un esempio di professionalità e determinazione, che rende orgogliosa l’intera comunità rescaldinese».