Dal folk al rap, passando per l’Eurovision: tutti gli appuntamenti musicali di maggio a Materia

A Materia, il venerdì è il giorno dedicato alla musica, alle emozioni condivise e alle nuove scoperte sonore. A maggio avremo cinque appuntamenti, cinque serate diverse ma unite dalla stessa energia creativa, animeranno gli spazi di questo vivace centro culturale. Dai ritmi folk bretoni al rap emergente, passando per la magia della musica d’autore e il tifo sfrenato per l’Eurovision, ecco tutte le proposte:

9 maggio: La lunga corsa della Polverfolk

Si parte venerdì 9 maggio alle 21:00 con “La lunga corsa della Polverfolk”, un incontro-concerto che celebra i 50 anni di attività di uno storico gruppo di musiche bretoni. Dalle rive del Ticino all’Irlanda, la serata ripercorrerà il viaggio di questo “collettivo musicale” attraverso racconti, musica e la presentazione di un volume curato da Duilio Garzolino. Un tributo alla gioia di vivere irlandese e alle sue canzoni da pub.

16 maggio: Il prossimo flow – rap in progress

Venerdì 16 maggio, sempre alle 21:00, i riflettori si accendono sulla scena rap emergente con “Il prossimo flow: rap in progress”. Dopo un laboratorio intensivo di dieci incontri condotto dal rapper Lucio Perrone, in arte “Giostra”, i partecipanti salgono sul palco insieme a Liber per presentare il loro progetto musicale. Una serata che promette flow autentico e tanta energia.

17 maggio: Un divano per l’Eurovision – Materia goes rainbow

Sabato 17 maggio sarà invece il momento di divertirsi insieme davanti al megaschermo di Materia con “Un divano per l’Eurovision: Materia goes rainbow”. In collaborazione con Arcigay Varese, si seguirà in diretta la finale dell’Eurovision Song Contest da Zurigo. Dress code: un tocco di arcobaleno, colore o… unicorni! Una festa inclusiva, scintillante e piena di musica.

23 maggio: La bellezza senza tempo della musica d’autore

Venerdì 23 maggio si torna alla musica suonata dal vivo con “La bellezza senza tempo della musica d’autore”. Paolo Marrone e Massimo Germini ci guideranno in un viaggio nella canzone italiana dagli anni Sessanta ad oggi, presentando il loro album “Ad una stella chiederò un passaggio”. Una serata di melodie essenziali ed emozioni profonde.

30 maggio: Cece presenta “Per amore della febbre”

Il mese si chiude venerdì 30 maggio con il debutto di Cece, nome d’arte di Francesco Baranzini, che presenterà alcuni brani tratti dal suo primo album “Per amore della febbre”. Una raccolta di canzoni intime e potenti che esplorano la connessione tra l’individuo e la natura, alternando dolcezza acustica e vibrazioni rock.

