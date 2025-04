Dalla Svizzera sull’auto rubata: lo arrestano a Varese e l’avvocato lo aiuta con 15 euro

Da solo, capace di parlare solo il polacco e qualche brandello d’inglese. Ha 26 anni ed è accusato di ricettazione: le chiavi che aveva con sé appartenevano a un’auto risultata rubata a Stabio.

Il giovane è comparso oggi davanti al giudice monocratico di Varese per l’udienza per direttissima. Gli agenti delle volanti lo hanno arrestato nella serata di giovedì in via Morandi: stava passeggiando quando è stato riconosciuto dagli agenti, allertati poco prima da un venditore di kebab del centro, proprio vicino alla questura.

Il commerciante aveva riferito di aver visto un ragazzo che tentava di pagare con diverse carte di credito, tutte risultate non funzionanti. Poco dopo, è arrivata una notifica sul cellulare del proprietario legittimo di una delle carte: segnalava un pagamento effettuato al McDonald’s di Varese. Immediata la segnalazione alla polizia, che ha individuato e fermato il giovane.

Difeso dall’avvocato Stefano Bruno, che ha anche fornito una traduzione con alcuni rudimenti d’inglese, il 26enne è stato rimesso in libertà , in attesa di processo per i reati di ricettazione e uso improprio di strumenti di pagamento.

Lo stesso legale, al termine dell’udienza, ha dato di tasca propria 15 euro al ragazzo, rimasto senza nulla. «Non sa dove andare: è arrivato in aereo una settimana fa, ho già contattato il consolato», ha spiegato il legale.