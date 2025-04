Dall’incontro tra nonni e bambini nasce una giornata di festa: a Jerago con Orago arriva “Tanti giochi per tutti”

L’appuntamento è per mercoledì 21 maggio dalle 16.00 alle 19.00, nella sede del centro diurno integrato “Don Ghiringhelli” in via Galilei 8 a Orago

Il Centro diurno integrato “Don Ghiringhelli” di Jerago con Orago organizza un pomeriggio di festa, creatività e condivisione aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per mercoledì 21 maggio dalle 16.00 alle 19.00, nella sede del centro in via Galilei 8 a Orago.

L’iniziativa, intitolata “Tanti giochi per tutti!”, rappresenta il momento conclusivo di un laboratorio intergenerazionale che ha coinvolto attivamente le classi della scuola primaria di Orago, offrendo ai più piccoli l’opportunità di condividere esperienze e attività con gli ospiti del centro.

Al centro dell’evento vi sarà una mostra esperienziale che presenterà gli esiti del percorso svolto: un’occasione per toccare con mano la ricchezza dell’incontro tra generazioni diverse, attraverso linguaggi creativi e momenti ludici. A completare la giornata, una merenda per tutti e, a seguire, un aperitivo. Qui la locandina dell’iniziativa

L’evento è aperto al pubblico di ogni età, “da 0 a 99 anni”, come sottolineato dagli organizzatori, e si propone come un’occasione per riscoprire il valore del gioco e dello stare insieme.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 28 maggio.