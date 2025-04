Dall’Insubria alla Nato: studenti in visita al quartier generale di Bruxelles

Una delegazione dell’Università dell’Insubria costituita da dodici studenti dei corsi di laurea in economia, giurisprudenza e scienze della comunicazione e tre docenti, ha fatto visita al quartier generale della Nato a Bruxelles. L’iniziativa, organizzata dal professor Daniele Cassani, come direttore generale della Fondazione Università dell’Insubria, ha lo scopo di avviare un percorso di collaborazione tra l’ambiente accademico dell’ateneo, insieme studenti e docenti, con la divisione diplomatica pubblica della Nato.

La giornata si è articolata in una serie d’incontri organizzati da Silvia Maretti – funzionario della public diplomacy division in cui è stata presentata l’attuale agenda della Nato, in particolare riguardo le politiche di resilienza e difesa. Nel corso della giornata gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere le opportunità di carriera presso l’ente, interagendo direttamente con Carlo Borghini– assistente del segretario generale.

Grazie all’incontro con Fabio Rugge, rappresentante per l’Italia nel North Atlantic Council, gli studenti hanno potuto entrare nel vivo dei rapporti tra Nato e Italia.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda con particolare attenzione agli aspetti della comunicazione. «È stata una straordinaria opportunità per i nostri studenti che hanno così avuto la possibilità di vivere da protagonisti una delle realtà al centro dell’interesse internazionale in questo momento storico particolarmente significativo. Questa iniziativa è la prima di un percorso più ampio che stiamo costruendo» ha commentato Cassani.