Daniele Zanzi su Radio Popolare: una voce verde per raccontare i giardini storici

“Amo la radio perché entra nelle case e ci parla direttamente…”. Con queste parole, citando la nota canzone di Eugenio Finardi, il noto agronomo varesino Daniele Zanzi, già protagonista in trasmissioni televisive come Geo, annuncia dai social una nuova collaborazione fissa: con Radio Popolare, storica emittente milanese seguita in tutta la Lombardia sulla frequenza 107.6 e in tutta Italia (e oltre..) sul web.

A partire da sabato 5 aprile, Zanzi porterà la sua esperienza e passione per il verde all’interno della trasmissione “Il Verziere di Leonardo“, condotta da Fabio Fimiani ogni sabato dalle 12. Il suo intervento sarà dedicato ai giardini storici, un tema affascinante che va oltre la semplice presenza di alberi e piante.

«Un giardino non è solo alberi, ma anche cultura, donne e uomini, giardinieri, architetti, filosofia, arte e religione» sottolinea Zanzi – cha abbiamo appena visto “all’opera” a Materia come divulgatore di questa particolare “disciplina umanistica – nel suo post su facebook, evidenziando il valore multidisciplinare di questi spazi verdi, veri e propri testimoni della storia e della società.

L’appuntamento si preannuncia particolarmente goloso per tutti gli appassionati di giardinaggio, architettura del paesaggio e storia dell’arte: un’occasione per scoprire il significato profondo dei giardini storici e il ruolo che hanno avuto nel tempo, raccontati da uno dei massimi esperti del settore.