Dario Ballantini porta al Condominio le conseguenze di 40 anni nei panni degli altri

Sabato 12 aprile alle ore 21.00 al teatro Condominio Vittorio Gassman il palco è per Dario Ballantini, che porta a Gallarate le migliori imitazioni con tanto di trucco, parrucche e cambio abiti sul palco: visibile quindi dal pubblico in sala, che seguirà con curiosità i passaggi. “Lo spettacolo di Ballantini- conseguenze di 40 anni nei panni degli altri” racchiude il meglio dei suoi quaranta anni di attività portando in scena dieci i cavalli di battaglia, interpretati con sorprendente trasformismo, legati ad episodi curiosi o al mondo della musica, scelte tra le centinaia di imitazioni che l’hanno accompagnato nel suo percorso teatrale, così come in quello televisivo.

(“Striscia La Notizia” Canale 5).

Oltre ai video proiettati su grande schermo lo accompagna la fisarmonica di Marcello Fiorini mentre sfilano gli “ospiti”: Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Zucchero, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Paolo Conte, Adriano Pappalardo, Umberto Tozzi fino all’immancabile comicità che catturano risate del “suo” Valentino . Prima di calarsi nei personaggi prescelti, Ballantini ne racconta aneddoti e retroscena rivolgendosi al pubblico ancora senza trucco e soffermandosi sugli incontri con chi da imitare, per scovare anche la più piccola sfumatura nel portamento, la voce, l’intonazione, la postura. Le somiglianze risultano così quasi reali! E con i suoi divertenti monologhi che incuriosiscono e appassionano, sarà interessante scoprire poi chi c’è dietro la maschera: un uomo semplice, affabile e simpatico, che ama la gente e che adora farla divertire. La messa in scena e la regia luci è affidata a Massimo Licinio.

Le canzoni prescelte: Gino Paoli – Senza fine, Vasco Rossi – Eh… già, Gianni Morandi – Apri tutte le porte, Adriano Pappalardo – Segui lui, Lucio Dalla – Stella di mare, Zucchero – Baila, Umberto Tozzi – Gloria, Paolo Conte – Genova

per noi, Ray Charles – Unchain My Heart.

Biglietti on line con scelta immediata posti in pianta: https://www.ticketone.it

biglietteria teatro : giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12 – Prezzo poltrona €27 intero, €24 ridotto

(Poltronissima vicina al tutto esaurito)

Online anche su www.melarido.store (assegnati al ricevimento dell’ordine e saldo fra i migliori ancora invendutino costi extra), ritirabili stampati prima dello spettacolo. Prenotazioni e pagamento da casa: biglietteria@teatrocondominio.it Info teatro: (feriali, pomeridiano): 349 8453969

Risp. Eventi e Comunicazione: RM Bergonzi teatri@melarido.it