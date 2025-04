Degrado al porticciolo di Capolago, la denuncia di un cittadino: “Serve più controllo”

Una montagna di rifiuti abbandonati al porticciolo di Capolago, sulle rive del lago di Varese. Bottiglie di birra, tante, qualche bottiglietta d’acqua e resti di confezioni di cibo. È quanto ha trovato questa mattina Paolo, un cittadino che ha segnalato la situazione con un messaggio e una fotografia alla nostra redazione.

“Questa mattina ho trovato una montagna di rifiuti al porticciolo di Capolago – scrive Paolo –. Una situazione di degrado che si ripete da anni, inaccettabile per tutti noi cittadini che amiamo la natura e il nostro lago di Varese”.

Una scena purtroppo non nuova, che testimonia ancora una volta come l’inciviltà e la mancanza di rispetto per l’ambiente continuino a deturpare un luogo che dovrebbe essere simbolo di bellezza e di valorizzazione del territorio.

Il cittadino ha prontamente scritto alla Polizia Locale di Varese, chiedendo un intervento non solo per la pulizia dell’area, ma anche per una maggiore vigilanza serale, nella speranza di contrastare questi comportamenti incivili. “Ho raccolto quel che ho potuto – racconta – ma ho anche chiesto cortesemente che vengano organizzate ronde serali per dissuadere i soliti responsabili da queste pratiche”.