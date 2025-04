“Democrazia è partecipazione”: a Materia si discute di referendum, lavoro e cittadinanza

Un’occasione di confronto pubblico sui temi al centro dei referendum del prossimo 8 e 9 giugno: è l’obiettivo dell’incontro “Democrazia è partecipazione”, promosso da SPI CGIL Varese e in programma giovedì 8 maggio alle ore 18.00 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno.

Il tardo pomeriggio sarà dedicato all’approfondimento dei cinque quesiti referendari che riguardano sicurezza e dignità del lavoro, cittadinanza e partecipazione democratica, temi centrali nell’attuale dibattito politico e sociale.

Interverranno:

– Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico

– Helin Yildiz, consigliera comunale PD a Varese

– Tania Scacchetti, segretaria generale SPI CGIL Nazionale