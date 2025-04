Deruba un Vigile del fuoco sul treno Milano-Varese, ladro bloccato dalla vittima a Parabiago

Furto fallito per il ladro entrato in azione nei giorni scorsi su un treno nella tratta tra Milano e Varese. Il giovane malvivente, secondo quanto ricostruito, ha assalito un pendolare per rubargli una collanina d’oro, senza sapere che la sua vittima era in realtà un Vigile del fuoco fuori servizio. Il fatto è accaduto venerdì 25 aprile e il ladro è uno straniero di 19 anni che ha tentato di fuggire sul treno in corsa. Il ragazzo, però, è stato raggiunto e bloccato dai Vigili del fuoco di Malpensa, che lo hanno fermato nel vagone successivo. Il treno si è poi fermato a Parabiago e lì sono stati chiamati i carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto la denuncia e ricostruito i fatti. L’arresto per rapina impropria stato subito convalidato e ora il 19enne si trova in carcere.