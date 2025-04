Design circolare e stampa 3D: alla Milano Design Week i progetti CSIA Lugano con LATI

In occasione della Milano Design Week, la Galleria Rossana Orlandi ospiterà tre innovativi complementi d’arredo modulari firmati dagli studenti della Scuola Specializzata Superiore d’Arte Applicata (SSS’AA) del CSIA di Lugano. I progetti, realizzati in collaborazione con Lati spa, industria termoplastica di Vedano Olona ed eXgineering, saranno presentati dal 7 aprile al 13 aprile all’interno dell’evento RoCollectible 2025.

Frutto di sei mesi di ricerca e sviluppo, i prototipi — HIVE, RIVIA e NEBULA — rappresentano un connubio perfetto tra creatività, innovazione tecnologica e sostenibilità. Gli arredi sono stati prodotti in policarbonato riciclato rinforzato tramite RAM (Robotic Additive Moulding), una versione evoluta della stampa 3D industriale.

HIVE è un sistema modulare composto da elementi semi-esagonali collegati da cinghie, ideale come seduta, scaffale o superficie d’appoggio. RIVIA si basa su moduli curvilinei connessi da perni in legno, versatili per creare panchine e sistemi di stoccaggio personalizzati. NEBULA, infine, è una chaise longue trasformabile in mensola, perfetta per spazi multifunzionali. Il progetto, avviato nel settembre 2024, ha coinvolto gli studenti del secondo anno della SSS’AA in un laboratorio sperimentale, guidato da François Croci: «Abbiamo scelto un approccio tradizionale, senza intelligenza artificiale, per rafforzare l’autonomia progettuale degli studenti e il loro confronto diretto con la tecnologia».

«È stato emozionante offrire strumenti industriali all’avanguardia a giovani così motivati», afferma Simone Maccagnan, ceo di eXgineering. “La loro capacità di cooperare è stata sorprendente: hanno affrontato la sfida come squadra, trasformando la competizione in collaborazione”.

Un’esperienza di grande valore come sottolinea Francesco Manarini di LATI: «Il lavoro condiviso ha permesso agli studenti di affrontare tutte le fasi del processo produttivo, testando materiali complessi ma 100% riciclati. Un’esperienza formativa e arricchente per tutti»