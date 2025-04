“Di bianco e di essenza”, la mostra personale di Lorenzo e Simona Perrone da Punto sull’Arte a Varese

PUNTO SULL’ARTE è entusiasta di presentare la mostra personale DI BIANCO E DI ESSENZA di Lorenzo e Simona Perrone, un evento che segna un importante passo nella carriera degli artisti, già noti per la loro partecipazione a una collettiva nella galleria. L’inaugurazione avrà luogo SABATO 12 APRILE, dalle 11 alle 13, presso la Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61, e vedrà la presenza della curatrice Alessandra Redaelli insieme agli artisti.

In questa mostra, Lorenzo e Simona esplorano temi esistenziali attraverso l’uso del libro e del colore bianco. Trasformando volumi destinati al macero in sculture emozionali, i due artisti creano opere di grande impatto visivo e profonda riflessione.

Le sculture esposte in occasione della mostra DI BIANCO E DI ESSENZA affrontano temi prepotentemente attuali: la memoria storica, la guerra, ma anche la bellezza e la speranza. Ogni scultura racconta una storia differente: da “Prigionia”, una pila di volumi posti uno sopra l’atro e racchiusa da un filo spinato che parla della sofferenza di molti popoli ancora oggi perseguitati ed emarginati, a “Essere vento” un omaggio alla libertà donata dalla lettura. Le loro sculture, pur parlando di temi a volte drammatici, sono capaci di un’eleganza e di una grazia che non le rendono difficili, ma invitano a riflettere con sensibilità.

I materiali che uniscono ai libri, come gesso, bronzo e legno, sono selezionati con cura per esprimere al meglio il messaggio che desiderano trasmettere. Il gesso, che riveste i libri, non solo li preserva dalla distruzione, ma crea una texture ruvida e viva, che conserva la memoria della carta e, al tempo stesso, la reinventa. Il bronzo, lavorato per mantenere una superficie materica e palpabile, dà profondità e forza alle loro opere. Il legno, invece, viene utilizzato in modo da far sembrare le pagine dei libri come germogli che spuntano dalla natura, a ricordarci l’importanza di rispettare il nostro pianeta e di custodirlo con attenzione. Il lavoro di Lorenzo e Simona non si limita a celebrare il libro come simbolo di cultura, ma lo pone come un’icona di resistenza e di impegno, in grado di sfidare il tempo e le convenzioni. Le loro opere sono inviti a riflettere sulla condizione umana, sull’importanza della cultura come strumento di cambiamento e di denuncia, e sull’urgenza di preservare ciò che è bello e autentico. Con una grazia inconfondibile, riescono a trattare temi universali senza mai scivolare nel banale, creando un’arte che non solo emoziona, ma ci sfida a guardare il mondo con occhi nuovi, più attenti e consapevoli.

DI BIANCO E DI ESSENZA è una mostra dalla forte carica emotiva e concettuale. Le poetiche creazioni di Lorenzo e Simona Perrone conducono il pubblico in un viaggio nell’esplorazione delle contraddizioni del mondo contemporaneo e, al contempo, aprono il cuore di chi guarda a prospettive innovative e stimolanti sul passato e sul futuro.

La Galleria PUNTO SULL’ARTE presenta al primo piano, attraverso un allestimento curato nei minimi dettagli, una selezione di dipinti e sculture opera di artisti di rilievo nazionale e internazionale tra cui: Annalù, Jernej Forbici, Claudia Giraudo, Federico Infante, Matteo Massagrande, Matteo Pugliese, Marcello Morandini, Valeria Vaccaro e molti altri.

Nel centro storico di Varese, nella zona pedonale di Via San Martino della Battaglia 6 PUNTO SULL’ARTE prosegue con l’esposizione di numerosi altri artisti contemporanei tra cui: Lene Kilde, Alex Pinna, Tom Porta, Brian Keith Stephens, Mauro Reggio, Andrea Magnani e numerosi altri. Il PUNTO POP, sito al numero 3 di Via San Martino della Battaglia, espone invece una selezione di opere POP realizzate da Roberto Bernardi, Claudio Filippini, Sabrina Milazzo e Aleandro Roncarà.

LORENZO E SIMONA PERRONE da più di vent’anni, si dedicano allo sviluppo di LibriBianchi, un’opera d’arte che esprime la loro personale ricerca artistica. Il loro obiettivo è quello di esplorare a fondo il mondo dei libri, affermando con fermezza il legame tra libro e cultura come sinonimo di civiltà. Il loro linguaggio prevede l’utilizzo di veri libri, sui quali intervengono con colla, gesso e acqua, per poi aggiungervi materiali estranei come filo spinato, vetro, sassi, legno e vernice bianca. In questo modo, Simona e Lorenzo Perrone attuano una trasformazione di percezione: il libro, mutato in scultura, diventa qualcosa di archetipico, un simbolo di cultura e conoscenza. I temi affrontati dai due artisti milanesi, per la loro carica sociale, si collegano all’artivismo.

Lorenzo Perrone nasce a Milano nel 1944 e fin da bambino ha sviluppato una grande passione per l’editoria e la pittura. Ha frequentato il corso di pittura presso il Castello Sforzesco e la Scuola del Libro dell’Umanitaria. La sua carriera professionale inizia nel campo della grafica e della comunicazione, e per circa quarant’anni vive tra Milano, Londra e New York. Dagli anni 2000 Lorenzo Perrone si dedica esclusivamente alla scultura.

Simona Vanzetto nasce a Firenze nel 1958 e lì ha svolto i suoi studi. La sua carriera lavorativa è iniziata a Parigi, dove si è espressa attraverso il costume, la moda e la fotografia. Negli anni ’90 è tornata in Italia, dove ha aperto un piccolo studio creativo in Toscana. Appassionata d’arte, nel 2006 ha incontrato Lorenzo Perrone e tra i due è nato un profondo sodalizio di vita e ricerca artistica, che ha portato alla creazione del progetto LibriBianchi. Nel corso della loro carriera hanno esposto in numerose gallerie in Italia e all’estero e hanno partecipato a diverse fiere di settore. Nel 2024 hanno partecipato alla storica collettiva di PUNTO SULL’ARTE “<20 15×15/20×20” dove, da subito, hanno riscosso un vasto apprezzamento. Vivono e lavorano a Milano.

DI BIANCO E DI ESSENZA | LORENZO E SIMONA PERRONE

A cura di Alessandra Redaelli

12 aprile – 31 maggio 2025

VERNISSAGE: SABATO 12 aprile dalle 11 alle 13

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

