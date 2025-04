Diario nepalese 2025 – Dodicesima tappa: Grande festa a Dikhure

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Dodicesima tappa – Grande festa a Dikhure

Dikhure è un villaggio del distretto di Okhaldhunga, dove Okhaldhunga Nine Hills Association ha costruito una scuola elementare e un orfanotrofio che oggi ospita 18 bambini orfani o provenienti da famiglie troppo povere per potersi prendere cura di loro.

Abbiamo dedicato la mattinata a disegnare insieme ai bambini dell’orfanotrofio e della scuola. Nel pomeriggio invece la festa è esplosa: abbiamo distribuito il materiale che avevamo portato dall’Italia ai bambini e ai responsabili dell’orfanotrofio, tra sorrisi e tanta emozione.

Abbiamo donato anche alcune magliette che la scuola Rinnovata Pizzigoni di Milano ha portato ai bambini che hanno partecipato al progetto di Pen Friend.

Alcuni di noi si sono anche messi al lavoro per riparare alcune panche in legno, ridando nuova vita agli spazi della scuola.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’incontro tra Olga e Luigi, due dei nostri compagni di viaggio, e Passang, il bambino che sostengono a distanza. Anche se si sono visti per la prima volta, è stato come se si conoscessero già. È proprio bello vedere come si può rendere felice un’intera famiglia grazie a una piccola donazione.

Tra discorsi, sciarpe tradizionali, danze nepalesi e abbracci, si è conclusa anche l’ultima tappa del nostro trekking.

In serata ci siamo spostati a Tadapani, dove abbiamo cenato e festeggiato ancora una volta con i nostri Sherpa.

A domani per l’ultima parte della nostra avventura!

