Dieci veicoli abbandonati nelle vie di Gallarate: rimosse dalla Polizia Locale

Negli ultimi mesi il comando di Polizia Locale di Gallarate ha intensificato le attività di monitoraggio e intervento sui veicoli abbandonati presenti sul territorio comunale, risolvendo anche situazioni di degrado e criticità che perduravano da oltre quindici anni (quartiere Cajello).

L’azione, volta al ripristino del decoro urbano e alla tutela dell’ambiente, ha portato alla rimozione e alla successiva rottamazione di più di dieci veicoli, senza alcun costo a carico dell’Ente locale.

Fondamentale, in questa operazione, è stata anche la collaborazione con l’associazione Plastic Free e, in particolare, con Barbara Nassi, che hanno fornito un supporto concreto nelle attività di pulizia propedeutiche alla rimozione dei veicoli. “A loro va un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione e della cittadinanza per l’impegno dimostrato”.

L’assessore alla Polizia Locale Germano Dall’Igna ha voluto esprimere il proprio plauso per l’efficacia dell’operazione e il lavoro svolto dagli agenti, sottolineando l’importanza di queste azioni concrete per migliorare la qualità della vita nei quartieri. «Un ringraziamento va alla Polizia Locale per la costanza e la professionalità dimostrata e a tutti coloro che hanno collaborato per il successo dell’iniziativa» ha dichiarato Dall’Igna. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comandante Dott. Aurelio Giannini e al Vice Comandante Dott. Marco Cantoni, per il coordinamento e la gestione dell’intervento.

L’operazione rappresenta un passo importante verso una città più pulita, ordinata e sicura, e testimonia l’efficacia della sinergia tra istituzioni e realtà associative del territorio.