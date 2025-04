Domenica 13 aprile, artigiani in festa al Castello Visconti di Somma Lombardo

03Domenica 13 Aprile 2025 è in programma la XIII^ edizione di uno degli eventi più attesi della provincia di Varese

ARTIGIANI IN FESTA AL CASELLO VISCONTI

un’esperienza unica che coniuga tradizione, creatività e sapori autentici, immersa nella splendida cornice del Castello Visconti di Somma Lombardo (VA).

Questo evento rappresenta un continuum con gli apprezzati mercatini di Natale al Castello, sono l’occasione perfetta per trascorrere in modo originale una domenica di primavera con proposte per tutta la famiglia.

Un viaggio tra artigianato e storia

Oltre 100 artigiani selezionati esporranno le loro creazioni in un percorso che si snoda tra il cortile, il porticato, le eleganti salette e lo straordinario parco del Castello, un gioiello nascosto ricco di fascino e natura. Un’occasione perfetta per scoprire pezzi unici di artigianato italiano e partecipare a numerose attività dedicate a tutte le età.

“La selezione degli artigiani è attenta e costante, per mantenere alto il livello qualitativo delle proposte di artigianato. Anno dopo anno riceviamo richieste da artigiani non solo lombardi ma anche di altre regioni. Ricerchiamo solo proposte di vero artigianato fatto a mano o realtà con prodotti particolari”, le parola di Valentina Brambilla, di Malpensa Meetings.

Un percorso multisensoriale

L’evento offre un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi:

Ammira le opere di artigiani esperti e l’architettura medievale del castello.

Assapora specialità enogastronomiche tipiche delle diverse regioni italiane.

Annusa i profumi di spezie, legni pregiati e tessuti naturali.

Ascolta la musica dal vivo e lasciati trasportare dall'atmosfera festosa.

Tocca con mano materiali di alta qualità e partecipa ai corsi creativi.

Attività per grandi e piccini nel parco del castello

L’evento propone corsi creativi, laboratori ed esperienze immersive:

Area bimbi con il magico “Paese dei balocchi – Giochi per tutti!”, per tutta la giornata, in collaborazione con LA CASA DI MAGO MERLINO odv. Una bellissima iniziativa per riscoprire i giochi di una volta e divertirsi tutti insieme. In area dedicata nel parco del Castello.

con il magico “Paese dei balocchi – Giochi per tutti!”, per tutta la giornata, in collaborazione con LA CASA DI MAGO MERLINO odv. Una bellissima iniziativa per riscoprire i giochi di una volta e divertirsi tutti insieme. In area dedicata nel parco del Castello. Workshop sul mondo del gin e degli amari a cura di Blackmouth Spirits (dalle 11:30 alle 13:00, nel Parco del Castello)

a cura di Blackmouth Spirits (dalle 11:30 alle 13:00, nel Parco del Castello) Corsi creativi : Realizziamo insieme una decorazione pasquale con la tecnica del cucito creativo (Dalle 14:00 alle 16:00, costo €25 incluso tutto il materiale) Iscrizioni: vivihandmade@libero.it Realizziamo insieme un Bracciale all’uncinetto (Dalle 16:00 alle 18:00, costo €25) Iscrizioni: crisalide1973@ymail.com

: Esibizione musicale a cura dell’orchestra “Il Sedicesimo” della scuola Percorsi Musicali di Sesto Calende (ore 16:00, Parco del Castello).

Sapori autentici e golosi punti ristoro

“Negli anni abbiamo notato grande apprezzamento per l’Angolo del Gusto nel viale di ingresso e nel cortile – continua Valentina – che accoglierà i visitatori con specialità tipiche, prodotti a km 0, colombe pasquali e il delizioso frozen yogurt artigianale. Saranno disponibili aree ristoro con proposte per pranzi, aperitivi e merende”.

Visite guidate al Castello Visconti

Valentina sottolinea la valorizzazione della location in occasione dell’evento: “Uno dei punti di forza di questi eventi è che per l’occasione apriamo al pubblico il parco interno del Castello, altrimenti non visitabile, che offre scorci stupendi sul Castello da un’altra prospettiva e permette a tutti di godere delle varietà di piante presenti nel parco. Le visite guidate a cura della fondazione Visconti sono poi l’occasione perfetta per unire una visita completa al Castello. I tour sono disponibili dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo accesso ore 17:00).

Costo biglietto: €10 intero | €15 famiglia | €8 ridotto (soci FAI e Touring)

€10 intero | €15 famiglia | €8 ridotto (soci FAI e Touring) Prenotazioni: Tel. 366 7507462 | Email: castellovisconti@libero.it

Ingresso e informazioni utili

Ingresso gratuito alla mostra mercato dalle 10:00 alle 18:30.

dalle 10:00 alle 18:30. Accesso da Piazza Visconti , con uscita consigliata in Via Visconti.

, con uscita consigliata in Via Visconti. Accesso al parco per persone con mobilità ridotta da Via Visconti.

Ringraziamenti e sponsor

L’evento è organizzato da Malpensa Meetings con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e la collaborazione della Fondazione Visconti. La Polizia Locale di Somma Lombardo, i Guardiafuochi del distaccamento di Castellanza che gestiranno il servizio di sicurezza della manifestazione, la Casa di Mago Merlino OdV per la gestione delle attività ludiche per i bambini. La scuola di musica Percorsi musicali di Sesto Calende.

Si ringraziano gli sponsor dell’evento: Depuratoritalia e Ares srl serramenti.

Il servizio fotografico sarà curato da Marco Guai Photographer.

